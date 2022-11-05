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Kahramanmaraş'taki yayladan büyüleyen manzaralar!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı 1800 rakımlı Akifiye Yaylası, sonbahar renklerine büründü.

Kahramanmaraş'taki yayladan büyüleyen manzaralar!

Kahramanmaraş'taki yayladan büyüleyen manzaralar!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı 1800 rakımlı Akifiye Yaylası, sonbahar renklerine büründü.

05 Kasım 2022 Cumartesi 15:16

İlçe merkezine 14 kilometre mesafede yer alan yayla, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Her mevsim farklı güzellikleriyle ilgi gören yayla, özellikle sonbaharda yeşil, sarı ve kırmızının tonlarındaki tabiatıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Yayla, köknar, kayın, sedir, çam, eğrelti ve meşe gibi birçok bitki türüyle doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

Ziyaretçilerden Elif Alıcı, AA muhabirine, bir fotoğraf kulübünün lideri olduğunu ve bölgeye ikinci defa geldiğini belirtti.

Yaylaya en kısa zamanda tekrar geleceğini aktaran Alıcı, "Burası sonbahar için ayrı bir cennet, çok güzel bir yer. Geçen yıl çok kalabalık bir grup getirmiştik bu haftada sanırım 5 servis gibi katılım olacak." dedi.

Akın Tanrıverdi de Akifiye Yaylası'ndaki renk cümbüşünün görülmesini istedi.

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