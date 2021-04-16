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Kahramanmaraş valiliğinden kısıtlama hatırlatması

Kahramanmaraş valiliği Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak kısıtlama için hatırlatmada bulundu.

Kahramanmaraş valiliğinden kısıtlama hatırlatması

Kahramanmaraş valiliğinden kısıtlama hatırlatması

Kahramanmaraş valiliği Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak kısıtlama için hatırlatmada bulundu.

16 Nisan 2021 Cuma 14:35
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Valilikten yapılan açıklamada

“Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecektir.

Vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçilerin ve online sipariş firmalarının evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecektir.”

Son Güncelleme: 16.04.2021 18:54
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