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Kahramanmaraş’ın cennet köşeleri

Kahramanmaraş Andırın Balk Dağı; doğusu Toprakhisar Kanyonu bu kanyon içindeki Göçgeçeği ve Galgamaç Şelaleleri, güneybatısı Değirmendere Şelaleleri ve Türkiyenin 2800 yaşındaki ikinci yaşlı ağacının bulunduğu Balk Dağı, kendine mahsus coğrafi yapısı bitki örtüsü florası, faunası ile tam bir nadide habitat ve doğal yaşam alanı olarak koruma altına alınıp Milli Park ilan edilmesi gereken bir bölge;

Kahramanmaraş’ın cennet köşeleri

Kahramanmaraş’ın cennet köşeleri

Kahramanmaraş Andırın Balk Dağı; doğusu Toprakhisar Kanyonu bu kanyon içindeki Göçgeçeği ve Galgamaç Şelaleleri, güneybatısı Değirmendere Şelaleleri ve Türkiyenin 2800 yaşındaki ikinci yaşlı ağacının bulunduğu Balk Dağı, kendine mahsus coğrafi yapısı bitki örtüsü florası, faunası ile tam bir nadide habitat ve doğal yaşam alanı olarak koruma altına alınıp Milli Park ilan edilmesi gereken bir bölge;

01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:03
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Balk Dağı; Aracınızın veya cep telefonunuzun navigasyonuna Andırın Köklü yazıyorsunuz, Köklü ye varınca Battal Emmiyi soruyorsunuz.

Battal Emmi eğer köyde yoksa köyden birine rica ediyorsunuz, bir rehber olmadan 2800 yıllık Porsuk Ağaclarını bulmanız imkansız, ya da daha önceden gitmiş ve görmüş birinin rehberliğinde gidebilirsiniz ama ağacın yerini bulabileceğinin garantisi yok.

Göçgeçeği ve Galgamaç Şelalesi; Göçgeçeği Şelalesi Alanlı Köyü yol ayrımının girişinin hemen az ilerisinde, Galgamaç 2 Km kadar ileri de, ancak Galgamaç ın yeri biraz zahmetli Galgamaç a ulaşmak içinde Alanlı dan birilerinden yardım istemeli ya da daha önce gitmiş birinin rehberliğinde gitmelisiniz.

Değirmendere Şelaleleri; Andırın Boynuyoğunlu Köyünün hemen girişinde, solda Bostanlı levhası var. Bostanlı yol ayrımındaki evlerden sorabilirsiniz ya da Bostanlı yol ayrımının tam karşısındaki patika yaya yolundan 1.5 km kadar gidince su değirmen harabelerine varırsınız. Suyu akış yönünde takip ettiğinizde de Şelaleleri bulursunuz.

Son Güncelleme: 01.05.2021 11:10
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