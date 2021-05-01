Kahramanmaraş’ın cennet köşeleri

Balk Dağı; Aracınızın veya cep telefonunuzun navigasyonuna Andırın Köklü yazıyorsunuz, Köklü ye varınca Battal Emmiyi soruyorsunuz.

Battal Emmi eğer köyde yoksa köyden birine rica ediyorsunuz, bir rehber olmadan 2800 yıllık Porsuk Ağaclarını bulmanız imkansız, ya da daha önceden gitmiş ve görmüş birinin rehberliğinde gidebilirsiniz ama ağacın yerini bulabileceğinin garantisi yok.

Göçgeçeği ve Galgamaç Şelalesi; Göçgeçeği Şelalesi Alanlı Köyü yol ayrımının girişinin hemen az ilerisinde, Galgamaç 2 Km kadar ileri de, ancak Galgamaç ın yeri biraz zahmetli Galgamaç a ulaşmak içinde Alanlı dan birilerinden yardım istemeli ya da daha önce gitmiş birinin rehberliğinde gitmelisiniz.

Değirmendere Şelaleleri; Andırın Boynuyoğunlu Köyünün hemen girişinde, solda Bostanlı levhası var. Bostanlı yol ayrımındaki evlerden sorabilirsiniz ya da Bostanlı yol ayrımının tam karşısındaki patika yaya yolundan 1.5 km kadar gidince su değirmen harabelerine varırsınız. Suyu akış yönünde takip ettiğinizde de Şelaleleri bulursunuz.