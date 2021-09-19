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Kahramanmaraşlı çiftçilerin kuşlara karşı traktörleriyle "akdarı" nöbeti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki çiftçiler, kuş yemi olarak kullanılan ve yaklaşık 20-30 bin ton arasında üretilen akdarıyı kuşlardan korumak için nöbet tutuyor.

Kahramanmaraşlı çiftçilerin kuşlara karşı traktörleriyle "akdarı" nöbeti

Kahramanmaraşlı çiftçilerin kuşlara karşı traktörleriyle "akdarı" nöbeti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki çiftçiler, kuş yemi olarak kullanılan ve yaklaşık 20-30 bin ton arasında üretilen akdarıyı kuşlardan korumak için nöbet tutuyor.

19 Eylül 2021 Pazar 13:02
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Bölgenin tarım merkezlerinden Sağlık Ovası'ndaki (Gavur Gölü) çiftçiler, yıl boyunca emek verip yetiştirdikleri akdarıyı kuşların yememesi için büyük çaba harcıyor.

Gün ağarmadan tarlalarının yolunu tutan çiftçiler, kuşların korkabileceği düzenekler ve torpil tabancasının yanı sıra siren taktıkları traktörleriyle devriye atarak kuşları tarlalarından uzak tutmak için çaba sarf ediyor.

Çiftçilerden Mustafa Polat, AA muhabirine, akdarının yaklaşık 100 günde hasada geldiğini ve bu sürenin neredeyse yarısını nöbet tutarak geçirdiklerini söyledi.

Yetiştirdikleri akdarının kuş yemi olarak Türkiye'nin birçok kentine yollandığını ifade eden Polat, "Kuşlara zarar vermeden torpil, silah ve siren sesiyle kovalıyoruz. Kuş yemini kuşlar yerse bize ve dışarıdaki kuşlara mahsul kalmıyor. Gün ağarınca babamla buraya geliyoruz, beraber devriye atıyoruz, ambulans sireni çalıyoruz, torpil atıyoruz ve böylelikle kuşları uzaklaştırıyoruz. Siren çaldığımızda bazen insanlar 'Birisine bir şey mi oldu?' endişesiyle bize gelip soruyorlar." diye konuştu.

Yılmaz Orçan da bölgede yetişen akdarıyı kuşlardan korumak için çeşitli önlemler aldıklarını, nöbet tutmamaları durumunda kuşların kendilerine bir şey bırakmadığını belirtti.

Çeşitli sesler çıkartarak kuşları korkuttuklarını aktaran Orçan, "Korkutmazsak bize bir tane darı kalmıyor, bu defa da biz mağdur oluyoruz. Kuşlara herhangi bir zararımız yok. Lastik yakıyoruz, siren çalıyoruz, torpil patlatıyoruz." dedi.

- 20-30 bin ton akdarı üretiliyor

Türkoğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karaca ise çiftçilerin akdarıyı kuşlardan korumak için farklı yöntemler kullandığını, bunlardan birisinin de siren sesi olduğunu anlattı.

Akdarının Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra bazı Orta Doğu ülkelerine de gönderildiğini kaydeden Karaca, ürünün kilogram fiyatının 7 ila 8 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Karaca, ürünün sadece kuş yemi olarak değil, aynı zamanda bazı besinlere katkı olarak da kullanıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bölgede takriben 20 ila 30 bin ton arası darı çıktığını biliyoruz. Bu ürün desteklerden faydalanmıyor. Şu anda yem bitkisi olmasına rağmen akdarı diğer yem bitkisi grubuna girmiyor. Diğer yem bitkilerine devlet desteği var ama akdarıya destek yok. Bizler bunu daha önce bildirdik, inşallah akdarının yem bitkisi desteklemeleri arasına girmesini bekliyoruz."

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Kahramanmaraşlı çiftçilerin Kuşlara Karşı Traktörleriyle Akdarı Nöbeti
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