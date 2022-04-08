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Kahramanmaraşlı isim bakan yardımcısı oldu!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tarım ve Orman Bakan yardımcıları görevden alındı. Yerine yenileri atandı. Atananlar arasında Kahramanmaraşlı Nihat Pakdil’de yer aldı.

Kahramanmaraşlı isim bakan yardımcısı oldu!

Kahramanmaraşlı isim bakan yardımcısı oldu!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tarım ve Orman Bakan yardımcıları görevden alındı. Yerine yenileri atandı. Atananlar arasında Kahramanmaraşlı Nihat Pakdil’de yer aldı.

08 Nisan 2022 Cuma 10:20
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Gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Tarım ve Orman Bakan yardımcılarının tamamı görevden alındı.

Yerlerine Kahramanmaraşlı Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki atandı.

Kahramanmaraşlı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye, Nihat Pakdil’in Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanması Kahramanmaraş’ta pek çok kesim tarafından heyecanla karşılandı.

NİHAT PAKDİL KİMDİR?

Nihat Pakdil, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde Suni Tohumlama Anabilim Dalında doktor unvanını aldı.

Pakdil, 1981 yılında Ankara Veteriner İşleri Müdürlüğünde veterinerlik, 1981-1983 yılları arasında askerlik görevini tamamlamış, 1983-1987 yılları arasında Ankara İl Müdürlüğü emrinde veterinerlik, 1987-1992 yılları arasında Ankara Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde veterinerlik yaptı.

Nihat Pakdil, 1992 - 1995 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlenmiş, 1995 - 1996 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü emrinde şube müdürlüğünü üstlendi.

1996-1997 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pakdil, 1997 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veteriner olarak çalışmış, 1997-1999 yılları arasında, iki yıla yakın, Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı yapmış; 1999-2000 yılları arasında da Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veterinerlik yapmıştır.

Son Güncelleme: 08.04.2022 16:20
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Kahramanmaraşlı Isim Bakan Yardımcısı Oldu!
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