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Kahramanmaraşlı uzman çavuş yaşamını yitirdi

5 gün önce mide ameliyatı olan uzman çavuş, yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraşlı uzman çavuş yaşamını yitirdi

Kahramanmaraşlı uzman çavuş yaşamını yitirdi

5 gün önce mide ameliyatı olan uzman çavuş, yaşamını yitirdi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 11:42

Mersin’deki özel hastanede 5 gün önce mide küçültme ameliyatı olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Cerit (28), Maraş’ta kaldığı ailesinin evinde rahatsızlanınca, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Cerit, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Mardin’in Yeşilli İlçe Jandarma Komutanlığı’na görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Cerit, zayıflamak için 14 Temmuz’da Mersin’deki özel hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. 3 gün hastanede yattıktan sonra taburcu olarak Maraş’taki ailesinin evine gelen Cerit, gece saatlerinde midesinin ağrıdığını söyledi. Hastaneye gitmek isteyen Cerit, baygınlık geçirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Mehmet Cerit’i, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürdü. Cerit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Mehmet Cerit için tören düzenlendi.

Şeyhadil Mezarlığı’nda düzenlenen törene Cerit’in ailesi, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Serkan Özel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İhsan Kıvrak ile Yeşilli’de birlikte görev yaptığı arkadaşları katıldı. Cenaze namazının kılınıp, helallik alınmasının ardından Mehmet Cerit, mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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