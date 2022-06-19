Kahramanmaraşlılar Yaz Etkinlikleriyle Müzik Ve Eğlenceye Doyacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, şehir merkezinde ve ilçelerde düzenlenecek ‘Yaz Etkinlikleri’ takvimi açıklandı. Etkinlik takvimi kapsamında, sanatçılar Hatice Gökçeli veBilocan, ilçeleri ziyaret ederek sevilen parçaları müzikseverler için seslendirecek. Ayrıca Yaz Etkinlikleri kapsamında ilçelerde çocuklar için de çeşitli programlar düzenlenecek. Çocuk Şenlikleri kapsamında alana kurulan şişme oyun alanları ve çeşitli yarışmalarla çocuklar gönüllerince eğlenecek.

Yaz Etkinlikleri 19 Haziran’da Start Alıyor

Yaz Etkinlikleri, 19 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi Beylerbeyi İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek Bilocan konseriyle start alacak. Etkinlikler kapsamında aynı gün 15.00 – 19.00 saatleri arasında da Beylerbeyi İlk ve Ortaokulu bahçesinde şişme oyun alanları, çeşitli etkinlikler, ikramlar ve yarışmalar çocuklarla buluşacak.

Yaz Etkinlikleri Göksun’da

Yaz Etkinlikleri kapsamında ilçelerde gerçekleştirilecek programlar ilk olarak Göksun’da start alacak. Etkinlikler kapsamında 20 Haziran Pazartesi günü Hatice Gökçeli, 21 Haziran Salı günü ise Bilocan konseri gerçekleştirilecek. Göksun Meydanı’nda gerçekleştirilecek her iki konser de saat 20.30’da başlayacak. 20 – 21 Haziran tarihlerinde 15.00 – 19.00 saatleri arasında Kent Meydanı’na kurulan oyun alanlarında da çocuklar şenliğin tadını çıkaracak.

Ekinözü’nde Büyükler Müziğe, Çocuklar Eğlenceye Doyacak

Etkinlikler kapsamında, 22 Haziran Çarşamba günü Hatice Gökçeli, 23 Haziran Perşembe günü ise Bilocan Ekinözü’nde vatandaşlarla bir araya gelecek. İçmeler’de gerçekleştirilecek her iki konser etkinliği de saat 20.30’da başlayacak. Çocuk Şenlikleri kapsamında da 22 – 23 Haziran tarihlerinde Abdurrahim Karakoç İlkokulu bahçesine çeşitli oyun alanları kurulacak. Çocuklar oyun alanlarında doyasıya eğlenebilecek.

Birbirinden Eğlenceli Etkinlikler Elbistan’da

Yaz Etkinlikleri kapsamında Elbistan’da da çeşitli programlar gerçekleştirilecek. 24 Haziran Cuma günü Hatice Gökçeli, 25 Haziran Cumartesi günü Bilocan ve 26 Haziran Pazar günü Deniz Gürdal Pınarbaşı’nda Elbistanlılarla bir araya gelecek. Birbirinden değerli eserlerin seslendirileceği konserler saat 20.30’da başlayacak. 24 – 25 ve 26 Haziran tarihlerinde Pınarbaşı’nda şişme oyun alanları, çeşitli etkinlikler, ikramlar ve yarışmalar da çocuklarla buluşacak.

Yaz Etkinlikleri Afşin’de

Büyükşehir Belediyesi Yaz Etkinlikleri kapsamında sanatçılar Hatice Gökçeli ve Bilocan, konser etkinliğinde Afşinlilerle buluşacak. Rabia Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde 27 Haziran Pazartesi günü Hatice Gökçeli, 28 Haziran Salı günü ise Bilocan, sevilen parçaları müzikseverler için seslendirecek. Her iki etkinlik de saat 20.30’da başlayacak. 27 – 28 Haziran tarihlerinde Rabia Parkı’na kurulacak oyun alanlarında da çocuklar gönüllerince eğlenecekler.

Eğlenceli Etkinlikler Türkoğlu’nda Çocuklarla Buluşacak

Yaz Etkinlikleri kapsamında Türkoğlu’nda da çocuklara yönelik çeşitli programlar gerçekleştirilecek. 29 – 30 Haziran tarihlerinde Türkoğlu Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve şişme oyun alanları çocuklarla buluşacak. 15.00 – 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklere tüm çocuklar davet edildi.

Pazarcık’ta Konser ve Çocuk Etkinlikleri

Büyükşehir Belediyesi Yaz Etkinlikleri, Temmuz ayında da Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam edecek. Bu kapsamda, 1 Temmuz Cuma günü Hatice Gökçeli, 2 Temmuz Cumartesi günü ise Bilocan, konser etkinliğinde Pazarcıklı müzikseverlerle bir araya gelecek. Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilecek her iki etkinlik de saat 20.30’da başlayacak. Yine 1 – 2 Temmuz tarihlerinde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Etkinlikler 3 – 4 Temmuz’da Çağlayancerit’te

Etkinlik takvimi kapsamında, Çağlayancerit’te 3 Temmuz Pazar günü Bilocan, 4 Temmuz Pazartesi günü ise Hatice Gökçeli konseri düzenlenecek. Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler saat 20.30’da başlayacak. Aynı şekilde her iki gün de alana kurulacak oyun alanlarında çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak.

Konser ve Çocuk Etkinlikleri Andırın’da

Büyükşehir Belediyesi Yaz Etkinlikleri Andırın’da da vatandaşlarla bir araya gelecek. Etkinlik takvimi kapsamında, 5 Temmuz Salı günü Hatice Gökçeli, 6 Temmuz Çarşamba günü ise Bilocan konseri gerçekleştirilecek. Kışla Bahçesi’nde gerçekleştirilecek her iki etkinlik de saat 20.30’da başlayacak. 5 – 6 Temmuz tarihlerinde Kışla Bahçesi’ne kurulacak oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlenecek.