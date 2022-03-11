Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitim gören öğrenciler için 11 Mart Cuma günü okulların tatil edildiği kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışından dolayı yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.