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Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı sonrası, kent genelinde yarın 19 Ocak 2022 tarihinde yüz yüze eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı sonrası, kent genelinde yarın 19 Ocak 2022 tarihinde yüz yüze eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

18 Ocak 2022 Salı 20:24
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Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamı kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden engelli ve hamile memur ve diğer kamu görevlileri, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikelerine karşı dikkatli ve tedbirli olması önemle rica olunur” dedi.

Son Güncelleme: 18.01.2022 20:26
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Eğitime Kar Engeli
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