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Kahramanmaraş’ta kış lastiksiz ve zincirsiz araçlara izin yok

Kahramanmaraş Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını isterken, kış lastiksiz ve zincirsiz araçların trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Kahramanmaraş’ta kış lastiksiz ve zincirsiz araçlara izin yok

Kahramanmaraş’ta kış lastiksiz ve zincirsiz araçlara izin yok

Kahramanmaraş Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını isterken, kış lastiksiz ve zincirsiz araçların trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

23 Ocak 2022 Pazar 12:53
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Meteoroloji verilerine göre, il genelinde bugün 18:00 kadar olumsuz havanın hakim olacak.
Kahramanmaraş Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız ilimiz genelinde yoğun kar yağışı devam etmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın araçlarında mutlaka kış lastiği takılı veya zincirli şekilde trafiğe çıkmaları, kış lastiği olmadan veya zincirsiz şekilde trafiğe çıkanlara trafik ekiplerimiz tarafından müsaade edilmeyecektir" denildi.

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