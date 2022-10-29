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Kahramanmaraş’ta Oğuzhan Koç Konserine On Binler Akın Etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Oğuzhan Koç, en hit eserlerini Milli İrade Meydanı’nı dolduran 50 bin genç için seslendirdi.

Kahramanmaraş’ta Oğuzhan Koç Konserine On Binler Akın Etti

Kahramanmaraş’ta Oğuzhan Koç Konserine On Binler Akın Etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Oğuzhan Koç, en hit eserlerini Milli İrade Meydanı’nı dolduran 50 bin genç için seslendirdi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 10:52

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Genç Maraş mottosuyla çeşitli etkinlikleri gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç, Kahramanmaraş’ta sahne aldı. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe 50 bin müziksever adeta akın etti. Meydan, ünlü şarkıcının hayranlarıyla doldu taştı. Sevenlerini Aşk Beni Yendi parçası ile karşılayan Oğuzhan Koç, devamında Ben Hala Rüyada, Yüzük, Domuz Gribi, Küsme Aşka, Heyecandan, Aşkın Mevsimi, Gül Ki Sevgilim ve Beni İyi Sanıyorlar gibi en hit eserlerini dinleyicileri için seslendirdi. Performansıyla beğeni toplayan Koç, dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Eğlencenin doyasıya yaşandığı etkinlikte gençler, bir yandan şarkılara eşlik ederken bir yandan da çektikleri fotoğraf ve videolarla anı ölümsüzleştirdi. Gösterilen büyük ilgiden duyduğu memnuniyeti belirten Oğuzhan Koç, Kahramanmaraşlı hayranlarına teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta Oğuzhan Koç Konserine On Binler Akın Etti
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