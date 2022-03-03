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Kahramanmaraş’ta tarım arazilerini ve evleri sel vurdu

Kahramanmaraş’ta son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri ve ikametlerinde sular altında kalan çiftçiler, yardım bekliyor.

Kahramanmaraş’ta tarım arazilerini ve evleri sel vurdu

Kahramanmaraş’ta tarım arazilerini ve evleri sel vurdu

Kahramanmaraş’ta son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri ve ikametlerinde sular altında kalan çiftçiler, yardım bekliyor.

03 Mart 2022 Perşembe 13:51
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İl merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Onikişubat ilçesine bağlı Tekir ve Döngel Mahallesi’nde yer alan tarım arazileri, ikametler ve eklentileri, şiddetli yağmur nedeniyle su yatağının taşması sonucu sular altında kaldı.

Onlarca dekar tarım arazileriyle birlikte, meyve bahçelerinin sel suları nedeniyle zarar gördüğünü belirten çiftçiler, yetkililerden yardım bekliyor.

Sel suları nedeniyle birçok evin tahliye edildiği bölgede, suların çekilmesiyle hasar tespit çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

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