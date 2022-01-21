Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta 21 Ocak Cuma (bugün) akşam saatleri itibariyle yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı bekleniyor

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta 21 Ocak Cuma (bugün) akşam saatleri itibariyle yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini açıkladı.

21 Ocak 2022 Cuma 19:04
banner459

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı gerçekleşebileceği noktasında uyarıda bulundu.

21 Ocak Cuma günü (bugün) akşam saatlerinde başlayacağı ve sonraki haftaya kadar devam edeceği tahmini yapılan kar yağışının, şehir genelinde etkili olacağının beklendiği belirtildi.

Yapılan uyarıda, “Aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları, kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğu kadar özel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri; çığ tehlikesi ve zirai don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi ise yağışlara karşı tedbirlerin alındığını, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri bilgisini aktardı.

Son Güncelleme: 21.01.2022 20:37
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkü Ocaklarından karne hediyesi
Ülkü Ocaklarından karne hediyesi
MADO kar altında dondurma dağıttı
MADO kar altında dondurma dağıttı
Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli
Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli
Bakanlık, Bu Görüntü Sonrası İnceleme Başlattı
Bakanlık, Bu Görüntü Sonrası İnceleme Başlattı
Marketler için flaş karar! Erdoğan talimat verdi
Marketler için flaş karar! Erdoğan talimat verdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber