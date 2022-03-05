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Kahramanmaraş’ta zekat bilgilendirme toplantıları sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla il müftülükleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Zekat Bilgilendirme Toplantıları" sürüyor.

Kahramanmaraş’ta zekat bilgilendirme toplantıları sürüyor

Kahramanmaraş’ta zekat bilgilendirme toplantıları sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla il müftülükleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Zekat Bilgilendirme Toplantıları" sürüyor.

05 Mart 2022 Cumartesi 16:07
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Kahramanmaraş İl Müftülüğünce "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin" sloganıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama II Daire Başkanı Uğur Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Abdülhamid Han Tasavvuf Musikisi Korosunun ilahi dinletisi ile başlayan program, İl Müftüsü Mustafa Tekin’in açış ve selamlama konuşması ile devam etti.

Ardından sunumunu yapmak üzere kürsüye gelen Yılmaz, dinleyicilere Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın selamını ileterek zekat hizmetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

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Kahramanmaraş’ta Zekat Bilgilendirme Toplantıları Sürüyor
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