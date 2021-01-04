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Kamu bankalarından 'ATM' kararı: Yeni dönem başlıyor!

Kamu bankaları milyonlarca vatandaşa kolaylık sağlayacak yeni bir projeyi devreye alıyor.

Kamu bankalarından 'ATM' kararı: Yeni dönem başlıyor!

Kamu bankalarından 'ATM' kararı: Yeni dönem başlıyor!

Kamu bankaları milyonlarca vatandaşa kolaylık sağlayacak yeni bir projeyi devreye alıyor.

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:57
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Kamu bankaları tüm ATM'leri tek bir ATM'de toplayacak. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım ocak ayı içerisinde protokol imzalayacak.

Proje ile Türkiye geneline 15 binin üzerinde ATM konulacak.

Ortak kullanımda müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak.

Tüketicilerin finansal işlemler noktasında artık en fazla kullandığı araçların başında ATM'ler geliyor. Her ne kadar pandemi etkisiyle bankaların dijital kanallarındaki hareketlilik artsa da ATM'ler hala çoğu vatandaş için bankacılık işlemlerinde ilk fiziki tercih noktası olmayı sürdürüyor. Ancak ATM'ler bankalar için ayrıca bir maliyet oluşturuyor. Bu maliyetin en büyük kısmını, ilk yatırım tutarı ve kira alsa da devamındaki lisans, yazılım, bakım, temizlik ve enerji giderleri de önemli bir yer tutuyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, maliyetlerde tasarruf oluşacak büyük bir proje hayata geçiyor. Buna göre kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanacak.

1 MİLYARLIK TASARRUF

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım'a ait farklı ATM'ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek. Bankalara ait ATM'lerde daha önce kendi tasarımları kullanılıyordu ancak yeni proje ile ATM'ler üzerinde ortak bir tasarım var.

Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak. Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM'lerden yerleştirilecek.

ÜÇ BANKA EŞİT HİSSEDAR

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre; Kısa adı TAM olan 'Türkiye'nin ATM Merkezi Projesi'nin gerisinde Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ yer alıyor. Şirketin İstanbul Ticaret Odası'na kaydı 1995'te yapıldı. Ziraat Bankası'nın iştiraki olarak kurulan şirketin şimdilerde kayıtlı sermayesi 145 milyon TL. Tek ortaklı bir yapıya sahip olan şirkette yeni ortaklık yapısı ile birlikte unvan değişikliğine de gidilmiş. Kayıtlara göre şirkete, Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası yüzde 33.33 ile eşit paya sahip durumda.

KOMİSYON VE MASRAF ÜCRETİ ALINMAYACAK

Kamu bankaları daha önce yaptıkları işbirlikleri kapsamında kendi ATM'lerinin kullanımı noktasında komisyon almayı durdurmuştu. Bu proje kapsamında bu işbirliğine katılan bankaların sayısı artarken aynı zamanda tüm işlemlerden alınan komisyon ve işlem ücretleri de kaldırıldı. Tüketicilerin ortak ATM'lerde yapacağı işlemler ücretsiz olacak.

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