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Kâbe'ye araçla girmeye çalıştı

Suudi Arabistan'da Kâbe-i Şerif'e bir şüpheli şahıs arabayla girmek istedi.

Kâbe'ye araçla girmeye çalıştı

Kâbe'ye araçla girmeye çalıştı

Suudi Arabistan'da Kâbe-i Şerif'e bir şüpheli şahıs arabayla girmek istedi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 12:21
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Güvenlik önlemlerini otomobiliyle tek tek aşan zanlı kutsal mekânın kapısına otomobilini vurdu ancak araç sıkıştığı için hiçbir zarar veremedi.

Suudi Arabistan'da Kâbe-i Şerif'e bir şüpheli şahıs arabayla girmek istedi. Zanlı güvenlik önlemlerini otomobiliyle tek tek aştı. Ancak Kâbe-i Şerif'in giriş kapısına arabası sıkıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde güvenlik güçlerinin hemen harekete geçtiği, şüpheliyi hemen gözaltına aldığı öğrenildi. Bununla birlikte sıkışan arabanın sonradan Kâbe-i Şerif'ten çıkarıldığı görüntülere yansıdı.

KÂBE'YE BAŞKA SALDIRILAR DA OLMUŞTU

Geçmişte Kâbe'ye başka saldırılar da gerçekleştirilmişti. En büyük saldırılardan biri 20 Kasım 1979 yılındaki Kâbe baskınıydı. 41 yıl önce gerçekleştirilen bu baskın 15 gün kadar sürmüş, 127 Suud askeri, 117 Yeni İhvan grubu üyesi ve olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 31.10.2020 14:56
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