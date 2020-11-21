Kiliseyi satmaya çalıştılar!

SABAH'ın şubatta gündeme getirdiği, İstanbul'un en büyük Katolik kilisesi olan Beyoğlu'daki St. Antuan'ı varislerini bularak hazırladığı sahte belgelerle satışa çıkartan Sebahattin Gök'ün de operasyonda yakayı ele verdiği ortaya çıktı. 34 farklı soruşturmada adı geçen Gök tutuklandı. Sebahattin Gök'ün; İtalya, ABD, Fransa ve başka ülkelere giderek kilisenin kayıtlı olduğu isimlerin varislerine ulaştığı, Çerkezköy'den edindiği mirasçılık belgesiyle kiliseye satmaya çalıştığı belirlenmişti.



Beyoğlu Tapu Müdürlüğü yetkililerinin uyarısı üzerine Vatikan Avukatı Afşin Hatipoğlu ile kilisenin başrahibi Iulian Pişta, kilise ve müştemilatına tedbir kararı koydurmuştu. Sebahattin Gök ile birlikte yakalanan çete üyelerinin, 20 gayrimenkulü sahte vekaletnamelerle "mirasçı" gibi görünerek üzerlerine geçirdikleri ve 50 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenmişti. Sadece Gök'ün 6 ayrı ilçedeki 17 vatandaşa ait gayrimenkulleri usulsüz yollardan üzerine geçirdiği, ardından üçüncü kişilere sattığı belirlendi.