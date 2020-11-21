Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çağlayancerit’te edebiyat şöleni
Çağlayancerit’te edebiyat şöleni
KSÜ’den Dünya KOAH Günü Bilgilendirme Mesajı
KSÜ’den Dünya KOAH Günü Bilgilendirme...
Kıraathane’de Şiir Okumaları
Kıraathane’de Şiir Okumaları
Şiir Okumak Bir Arayıştır
Şiir Okumak Bir Arayıştır
Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Bilgilendirmesi Yapıldı
Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Kasım...

Kiliseyi satmaya çalıştılar!

İstanbul'da yabancılara ait gayrimenkulleri sahte belgelerle sattıkları iddia edilen kişilere yönelik geçen ay düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 isimden biri dikkat çekti.

Kiliseyi satmaya çalıştılar!

Kiliseyi satmaya çalıştılar!

İstanbul'da yabancılara ait gayrimenkulleri sahte belgelerle sattıkları iddia edilen kişilere yönelik geçen ay düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 isimden biri dikkat çekti.

21 Kasım 2020 Cumartesi 11:50
banner459

SABAH'ın şubatta gündeme getirdiği, İstanbul'un en büyük Katolik kilisesi olan Beyoğlu'daki St. Antuan'ı varislerini bularak hazırladığı sahte belgelerle satışa çıkartan Sebahattin Gök'ün de operasyonda yakayı ele verdiği ortaya çıktı. 34 farklı soruşturmada adı geçen Gök tutuklandı. Sebahattin Gök'ün; İtalya, ABD, Fransa ve başka ülkelere giderek kilisenin kayıtlı olduğu isimlerin varislerine ulaştığı, Çerkezköy'den edindiği mirasçılık belgesiyle kiliseye satmaya çalıştığı belirlenmişti.

Beyoğlu Tapu Müdürlüğü yetkililerinin uyarısı üzerine Vatikan Avukatı Afşin Hatipoğlu ile kilisenin başrahibi Iulian Pişta, kilise ve müştemilatına tedbir kararı koydurmuştu. Sebahattin Gök ile birlikte yakalanan çete üyelerinin, 20 gayrimenkulü sahte vekaletnamelerle "mirasçı" gibi görünerek üzerlerine geçirdikleri ve 50 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenmişti. Sadece Gök'ün 6 ayrı ilçedeki 17 vatandaşa ait gayrimenkulleri usulsüz yollardan üzerine geçirdiği, ardından üçüncü kişilere sattığı belirlendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan'dan AK Parti il kongrelerinde duyurdu: Erteliyoruz
Başkan Erdoğan'dan AK Parti il kongrelerinde duyurdu: Erteliyoruz
Kış kapıya dayandı
Kış kapıya dayandı
Son 24 saatte 5 bin 103 kişiye kovid-19 tanısı konuldu
Son 24 saatte 5 bin 103 kişiye kovid-19 tanısı konuldu
65 yaş üstü için özel uygulama! 'adrese teslim' yapılacak...
65 yaş üstü için özel uygulama! 'adrese teslim' yapılacak...
Askerlik ile ilgili MSB'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...
Askerlik ile ilgili MSB'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber