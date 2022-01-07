Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Engelliler haftası mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler haftası mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan 10 Ocak...
Başkan Mahçiçek, Görme Engelliler Haftasında Mesaj Yayınladı
Başkan Mahçiçek, Görme Engelliler Haftasında...
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı

Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacaklarını açıkladı. Soylu ayrıca e-İmza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacaklarını ifade etti.

Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlıyor

Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacaklarını açıkladı. Soylu ayrıca e-İmza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacaklarını ifade etti.

07 Ocak 2022 Cuma 11:41
banner459

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca düzenlenen 'İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri'ne katıldı.

"VATANDAŞA KOLAYLIK SUNACAĞIZ"

Bakan Soylu yaptığı konuşmada, "Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak. e-İmza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacağız." dedi.

E-İMZA NEDİR?

Elektronik imza; kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlıyor. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşuyor.

E-İMZA'NIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:

Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek,

Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak,

İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek.

E-İMZA'NIN UYGULAMA ALANLARI

Elektronik imzanın; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı bulabileceği değerlendiriliyor. Gerek kamusal gerekse ticari alandaki muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Kamusal Alandaki Uygulamalar

Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)

Kurumlararası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb)

Sosyal güvenlik uygulamaları

Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler)

Vergi ödemeleri

Elektronik oy verme işlemleri

Ticari Alandaki Uygulamalar

İnternet bankacılığı

Sigortacılık işlemleri

Kağıtsız ofisler

e-Sözleşmeler

e-Sipariş

E-İMZA NEDEN GEREKLİ?

Günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması bazı taleplerin ve güven sorununun ortaya çıkmasına sebep oluyor. İşte bu noktada, gizlilik, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkâr edilemezliği sağlayan elektronik imza uygulaması ortaya çıktı. Elektronik imzanın bu dört temel özelliğiyle birlikte, elektronik ticaretin ve kamu alanında yürütülmekte olan e-dönüşüm projelerinin elektronik ortamda güvenli işlemleri yapabilme imkânları genişletilmiş ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve Kurumumuz tarafından yapılan ikincil düzenlemelerle desteklenerek bu ortamlarda yapılan iş ve işlemlerin hukuki boyutta da geçerliliği sağlandı. Elektronik İmza Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile elektronik imzanın elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı ve kesin delil olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Kısacası elektronik imza elektronik ortamda yapılan işlemlere hukuksal geçerlilik sağlaması açısından önemli. Bu nedenle de elektronik ortamda hukuksal geçerlilik kazandırılmak istenen her işlemde elektronik ya da mobil imzanın kullanılması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kimlik Kartına E-imza Yüklenmesi50 Ilde 10 Ocak Itibarıyla Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı!
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik yapıldı!
Türkiye'yi 'Uçuracak' Tesisler Açılıyor
Türkiye'yi 'Uçuracak' Tesisler Açılıyor
Milletvekili maaşı zamlandı
Milletvekili maaşı zamlandı
MEB boş kontenjanlara personel alacak!
MEB boş kontenjanlara personel alacak!
Kahramanmaraş’ta 2022’nin ilk bebeği belli oldu!
Kahramanmaraş’ta 2022’nin ilk bebeği belli oldu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber