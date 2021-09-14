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Kiraya Avrupa Çözümü Geliyor

Yüzde 200’e varan kira artışları hükümeti harekete geçirdi. Kiraları düşürmek için Avrupa modeli masaya geldi. Kiralık ev şirketleri açılacak. Kiralamak için site yapılması teşvik edilecek.

Kiraya Avrupa Çözümü Geliyor

Kiraya Avrupa Çözümü Geliyor

Yüzde 200’e varan kira artışları hükümeti harekete geçirdi. Kiraları düşürmek için Avrupa modeli masaya geldi. Kiralık ev şirketleri açılacak. Kiralamak için site yapılması teşvik edilecek.

14 Eylül 2021 Salı 12:04
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Kira fiyatlarında yaşanan afaki artış için hükümet düğmeye bastı. Avrupa'da olduğu gibi ev kiralama şirketleri modeli üzerinde duruluyor. Çalışmayla, inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor.

Azalan yeni konut arzına karşılık artan konut talebi, salgın nedeniyle ertelenen evlilikler, yüz yüze eğitimin yeninden başlayacak olması, kentsel dönüşümün oluşturduğu kiralık konut talebine bir de fırsatçı ev sahipleri eklenince ev kiraları son dönemde katlandı.

Araştırmalar 81 ilde son bir yılda kiraların ortalama yüzde 55 arttığını ortaya koydu. Özellikle üniversite illeri olan Bursa, Konya, Erzurum ve Samsun gibi yerlerde kiralar son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttı.

Milletvekilleri illerde yaşanan kira sıkıntılarını Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara iletti. Sorunun çözümü için çalışma başlatıldı. Kısa sürede alternatifli öneri paketi hazırlanıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

KİRALIK EVLER KİŞİLERE DEĞİL ŞİRKETLERE AİT OLUYOR
Çalışmalarda Avrupa modeli üzerinde duruldu. Avrupa başta olmak üzere batılı ülkelerin büyük çoğunluğunda kiralık evler kişilere değil şirketlere ait oluyor. Şirketler, vatandaşlar ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde kiralarını alıyor. Evler şirketlere ait olduğu için kısa sürelerde çıkartma gibi durumlar söz konusu olmuyor.

KİRALIK EV YAPILACAK
Yapılan çalışma kapsamında bu modelin Türkiye'ye de uyarlanması düşünülüyor. Ancak, inşaat şirketlerinin yaptıkları evleri satmak yerine kiraya vermesinin önünde mevzuat ve vergiler açısından sıkıntılar bulunuyor.

Çalışmayla inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor.Avrupa'da kiralık evleri şirketler vatandaşlar ile yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde kiralıyor. Evler şirketlere ait olduğu için kısa sürede vatandaşın dairesinden çıkarılması söz konusu olmuyor.

81 İLDEN O RAPOR YAYIMLANDI
Hafta başında Endeksa.com'un Türkiye'nin 81 ilinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımlamıştı. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde Ağustos 2020-Ağustos 2021 arasında kiralar yüzde 55 arttı. En fazla kira artışının gerçekleştiği ilk üç il Nevşehir, Muş ve Batman oldu. Üç ilde kiralar son bir yılda yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. İstanbul genelinde kiralar yüzde 80'in üzerinde arttı.

İzmir ve Ankara'da kiralık evler dudak uçuklattı. Araştırma üniversite illeri olan Bursa, Konya, Erzurum ve Samsun'da kiraların bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttığını da gösterdi. Kiralık ev fiyatlarının hiç artmadığı iller ise Hakkari ve Tunceli oldu.

Anahtar Kelimeler:
Kiraya Avrupa Çözümü Geliyor
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