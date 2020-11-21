Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çağlayancerit’te edebiyat şöleni
Çağlayancerit’te edebiyat şöleni
KSÜ’den Dünya KOAH Günü Bilgilendirme Mesajı
KSÜ’den Dünya KOAH Günü Bilgilendirme...
Kıraathane’de Şiir Okumaları
Kıraathane’de Şiir Okumaları
Şiir Okumak Bir Arayıştır
Şiir Okumak Bir Arayıştır
Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Bilgilendirmesi Yapıldı
Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Kasım...

Kış kapıya dayandı

Günlük hava durumu tahmin raporuna göre; ülkenin birçok kesiminde sağanak yağış gözlemleneceği bildirildi. Öte yandan gelen raporda yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur veya kar yağışı olarak etkili olacağı bildirildi. Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporunun detayları…

Kış kapıya dayandı

Kış kapıya dayandı

Günlük hava durumu tahmin raporuna göre; ülkenin birçok kesiminde sağanak yağış gözlemleneceği bildirildi. Öte yandan gelen raporda yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur veya kar yağışı olarak etkili olacağı bildirildi. Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporunun detayları…

21 Kasım 2020 Cumartesi 11:47
banner459

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNDA DUYURDU

Bugün ve yarın olmak üzere özellikle Karadeniz ve Marmara bölgesini kapsayan yağışlı hava uyarısı Meteoroloji'den geldi. Hava durumu raporuna göre; Sıcaklıkların özellikle Güneydoğu kesimlerinde 2-4 derece kadar artacağı bildirilirken yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar; Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan'dan AK Parti il kongrelerinde duyurdu: Erteliyoruz
Başkan Erdoğan'dan AK Parti il kongrelerinde duyurdu: Erteliyoruz
Kiliseyi satmaya çalıştılar!
Kiliseyi satmaya çalıştılar!
Son 24 saatte 5 bin 103 kişiye kovid-19 tanısı konuldu
Son 24 saatte 5 bin 103 kişiye kovid-19 tanısı konuldu
65 yaş üstü için özel uygulama! 'adrese teslim' yapılacak...
65 yaş üstü için özel uygulama! 'adrese teslim' yapılacak...
Askerlik ile ilgili MSB'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...
Askerlik ile ilgili MSB'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber