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Kısıtlama turistlere yaradı! Çekirdek çitleyip yerlere attılar

Kısıtlamanın ilk gününde Taksim ve İstiklal Caddesi, kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı. Meydanda maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyerek dolaşan turistlerin rahat tavırları dikkat çekti.

Kısıtlama turistlere yaradı! Çekirdek çitleyip yerlere attılar

Kısıtlama turistlere yaradı! Çekirdek çitleyip yerlere attılar

Kısıtlamanın ilk gününde Taksim ve İstiklal Caddesi, kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı. Meydanda maskelerini çıkartıp çekirdek çitleyerek dolaşan turistlerin rahat tavırları dikkat çekti.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:01
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Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgede, cuma akşamı saat 21.00 ile pazartesi sabah saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın başlamasının ardından bugün İstanbul'un genelinde sokakların boşaldığı, vatandaşların kurallara uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

KEYİFLE ÇEKİRDEK ÇİTLEDİLER

Kısıtlamayla ilgili yapılan duyuruda turistlerin sokağa çıkmalarında engel olmadığı ve kısıtlamadan muaf tutulacakları duyurulmuştu. Bu durumu fırsat bilen yabancı turistler bugün İstanbul'un popüler yerlerinden olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Meydanda dolaşan bazı turistlerin maske dahi takmadıkları görüldü. Bir turist kafilesi ise toplu şekilde maskelerini çene altlarına takıp, çekirdek çitledi. Yedikleri çekirdeklerin kabuğunu yerlere döken turistlerin rahat tavırları dikkat çekti.

UYARININ ARDINDAN MASKELER TAKILDI

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler İstiklal Caddesi'ne girmek istediklerinde pasaport kontrolüne tabi tutuldu. İstiklal Caddesi dışında maske takmayan turistlerin girişte uyarılmalarının ardından maskelerini taktıkları görüldü.

Son Güncelleme: 05.12.2020 19:02
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