Kısmi af geliyor!

AK Parti hükümetinin yeni af düzenlemesi için hazırlandığı iddiaları, beklenenden farklı bir formülle kısmi af şeklinde yapılacağı iddia edildi.

Genel af çıkması için sık sık çağrılar yapılırken af konusunda yeni bilgiler gelmeye başladı. Gazeteci Nuray Babacan’ın haberine göre, af konusunda genel düzenlemeler yerine denetimli serbestliğin genişletilmesi amaçlanıyor. Bu kapsama giren suçlular cezaevinden çıkacak.

Edinilen bilgiye göre iktidar partisi, denetimli serbestlik konusunda yeni bir torba teklif hazırlıyor. COVID nedeniyle cezaevlerinden geçici olarak çıkartılan ve izinli sayılanlarla ilgili düzenleme kalıcı hale getiriliyor. Bu kapsamda olanlar, artık izinli sayılamayacağı için denetimli serbestlik süreleri değiştirilerek formül geliştirilecek.

'KISMİ AF İLE İZİNLİLERİN ÇOĞU CEZAEVİNE DÖNMEYECEK'

Bu düzenleme, COVID izinlerinin başladığı tarihten önce işlenen suçları kapsayacak. Şu anda COVID izni nedeniyle 122 binden fazla hükümlü dışarıda bulunuyor. Yeni düzenleme, bu kişilerden en az 70 binin tekrar cezaevine dönmemesini sağlayacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK İHLAL EDİLİRSE CEZAEVİNE DÖNECEKLER

AK Parti kurmayları, COVID izni nedeniyle dışarı çıkanların suç işleme oranının yüzde 10’u bulmadığını, izinli olanlardan 25 binin şu anda SGK’ya tabi olarak çalıştığını belirterek, “Bu kişiler dışarda bir düzen kurdular. Topluma karıştılar. Ancak, denetimli serbestlik kurallarını ihlal ederlerse cezaevine geri dönecekler” dediler.

DÜZENLEME İLE YENİ ŞARTLAR GETİRİLECEK

Paketle yapılacak başka bir düzenleme, kapalı cezaevinden açık cezaevlerine geçme şartlarını değiştirecek. Yapılan çalışmayla hem açık cezaevlerine geçişler hem de bu cezaevlerine geçenlerin denetimli serbestlikten yararlanma şartları iyileştirilecek. Henüz şartlar ve sürelerin belirlenmediği bu düzenleme, cezaevlerinden denetimli serbestlikle çıkacakların sayısını arttıracak.

CEZAEVLERİNDEKİ BUGÜNKÜ DURUM

Cezaevlerinde halen 360 bin hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Ceza İnfaz Yasası’na göre kapalı cezaevlerinde bulunanlar, belli süreyle cezalarını çekip iyi halleri varsa açık cezaevine ayrılıyor. Yapılacak düzenleme ile denetimli serbestliğin süresi uzatılacak. Böylece açık cezaevinde bulunan ya da kapalı cezaevinde bulunup koşulları uygun olanlar denetimli serbestliğe alınıp salıverilecek.

KISMİ AF KAPSAMINDA KİMLER OLMAYACAK?

Aileye, engellilere karşı yaralama ve öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar, işkence, eziyet ile devlete karşı işlenen suçlar bu kapsamda yer almayacak.