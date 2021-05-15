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Konya'da kocasının cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkarmıştı! Yargıtay kararı bozdu

Konya'da yaşayan bir kadın, "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını" ileri sürerek eşinden boşanmak için dava açtı.

Konya'da kocasının cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkarmıştı! Yargıtay kararı bozdu

Konya'da kocasının cinsel içerikli görüşmelerini ortaya çıkarmıştı! Yargıtay kararı bozdu

Konya'da yaşayan bir kadın, "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını" ileri sürerek eşinden boşanmak için dava açtı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:15
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Kadın, eşinin cep telefonundan aldığı, başka kadınlarla yaptığı cinsel içerikli görüşmelerin ekran görüntülerini dosyaya delil olarak sundu. Davaya bakan mahkeme, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda, "cinsel yönden güven sarsıcı davranışlarda bulunan erkeğin tam kusurlu olduğu" sonucuna ulaştı, tarafların boşanmalarına, davacı kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Yerel mahkeme kararı, boşanma dışındaki hükümler yönünden istinaf mahkemesine taşındı. Bunun üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, erkeğe yüklenen kusurun "hukuka uygun delillerle ispatlanamadığı"na hükmetti. İstinaf mahkemesi, davacı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan ve erkeğe ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerinin, erkeğin telefonundan rızası dışında hukuka aykırı elde edildiği gerekçesiyle davalıya yüklenen kusurun gerçekleşmediği sonucuna ulaştı.

Tazminat taleplerini reddetti
Kusursuz olan tarafın Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2 maddesi uyarınca tazminatla sorumlu tutulamayacağına karar veren istinaf mahkemesi, bu nedenle kadının tazminat taleplerini reddetti. Boşanma davası açan kadının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesi kararını bozdu.

Hüküm bozma nedeni
Dairenin kararında, "Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki sohbet uygulaması üzerinden başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez. Bu durumda, davacı tarafça usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır." tespitine yer verildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesince davacı kadın tarafından sunulan delil dikkate alınmadan hüküm kurulmasını, bozma nedeni saydı.

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