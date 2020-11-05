Konya’da Fabrikada skandal

Çekilen görüntüler, eğlence amaçlı kullanılan sosyal medya platformunda paylaşıldı. Halk sağlığını tehlikeye atan skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Söz konusu işletmeye ekipler yönlendirildi.

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında, skandal görüntüler kaydedildi. Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısı, üretim merkezinin içerisinden bir görüntü yayınladı.

Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.

SÜT KAZANINDA BANYO YAPTI

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Süt kazanının içerisinde süt banyosu yapan şahsın görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İŞ YERİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN TALİMATIYLA KAPATILDI

Skandal görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Görüntülerin ardından süt toplama merkezinde denetim yapan Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, iş yeri hakkında 4 yasal işlem uyguladıklarını belirtti.

Ergin, şunları söyledi:

''Bugün maalesef bizi de üzen bir olay. Sosyal medyada yayınlanan bir süt toplama ünitesinde bir kişinin süt banyosu yapmasıyla ilgili görüntü vardı. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin de talimatıyla buraya denetime geldik. Gıda denetim ekiplerimizle birlikte denetimimizi yaptık. Sosyal medyada yayınlanan yeri tespit ettik. Bununla ilgili dört konuda işlem yapacağız. Birincisi, insan sağlığını riske soktuğu acil durumlardan dolayı 5996 Sayılı Kanununun 41'inci maddesinin 'e' bendine göre faaliyetten men cezası uygulayacağız. İkincisi 13 bin 934 lira para cezası uygulayacağız. Üçüncüsü, kişilerin sağlıklarını riske soktuğu için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. Dördüncü olarak da var olan sütlerin imhası ve işletme onay belgelerinin iptali şeklinde uygulama yapacağız. İşletmeyi bugünden itibaren faaliyetten menediyoruz. Onay belgelerini iptal ediyoruz ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konya'daki üretilen sütlerin bu şekilde heba edilmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz.''

Görüntülerde işçinin banyo yaptığı sıvının süt olduğunu belirten Ergin, ''Görüntüde süt gibi görünüyor. Kişiyle ilgili işletme sahibi, gerekli işlemleri başlatıp işten çıkardığını söylüyor; ama o tabii işletmeyle ilgili, bizimle ilgili bir sorun değil. Biz işletmeyi baz alırız. Firma, piyasaya süt verdiklerini söylediler. Biz onunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz'' dedi.

'İŞTEN ÇIKARDIK'

Firma yetkilisi İsmail Uğur Kafalıer de, süt banyosu yapan ve görüntüyü çeken 2 işçinin, iş akitlerini sona erdirdiklerini ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kendilerine komplo düzenlendiğini öne süren Kafalıer, şöyle konuştu:

''Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Bu bir komplo gerçekten. Hızla yükselen bir itibarımız vardı. Bu itibar karşısında ciddi anlamda rakiplerimiz bu organizasyonu yapmışlar ve bu organizasyon çerçevesinde de bunun sosyal medyaya sızdırılmasını sağlamışlar. Gördüğümüz bu. Ciddi anlamda komplo. Görüntülerde süt olduğu söyleniyor. Bizim mevcutta kullandığımız dezenfektan türü. Burada temizliğimizi yaparken akşam yapılan bir organizasyon. Yaklaşık olarak, 30- 35 saniye bir görüntü var. Görüntüyü çekenler iş arkadaşı; ama birileri tarafından güdülendiğini düşünüyoruz.''

Kafalıer, işçilere niçin, böyle bir olayı gerçekleştirdiklerini sorduklarında ise "Kendi aralarında eğlenmek ve şakalaşmak için böyle bir girişimde bulunduklarını söylediler'' dedi.