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Korkutan deprem uyarısı

Akdeniz bölgesinde uzman isimlerden flaş deprem uyarısı... Birinci derece deprem bölgesi olan Burdur ve çevresindeki illerde bir depremin habercisi olabilecek nitelikde gelişmeler yaşanıyor. Jeofizik mühendisleri konuyla ilgili önemli bilgi paylaşımı ve uyarılar gerçekleştirdi. Buna göre Burdur Gölü'nde yaşananlar bölgede bir deprem hareketliliğini işare ediyor olabilir.

Korkutan deprem uyarısı

Korkutan deprem uyarısı

Akdeniz bölgesinde uzman isimlerden flaş deprem uyarısı... Birinci derece deprem bölgesi olan Burdur ve çevresindeki illerde bir depremin habercisi olabilecek nitelikde gelişmeler yaşanıyor. Jeofizik mühendisleri konuyla ilgili önemli bilgi paylaşımı ve uyarılar gerçekleştirdi. Buna göre Burdur Gölü'nde yaşananlar bölgede bir deprem hareketliliğini işare ediyor olabilir.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:12
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Burdur Gölü'nde yaşanan hareketlilik deprem uzmanlarını bir noktada yoğunlaştırdı. Gaz çıkışı yaşan Burdur Gölü bu duruma yaklaşık 10 gündür ev sahipliği yaparken uzman isimler ise bir noktada birleşiyor: Yaşananlar bir enerji boşaltımı ve bir depremin habercisi olabilir" İşte Burdur başta olmak üzere yine birinci derece deprem bölgesinde olan komşu illeri Isparta, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya, Uşak gibi şehirleri de ilgilendiren önemli uyarılar;

Burdur Gölü'nde yaşanan hareketlilik deprem uzmanlarını bir noktada yoğunlaştırdı. Gaz çıkışı yaşan Burdur Gölü bu duruma yaklaşık 10 gündür ev sahipliği yaparken uzman isimler ise bir noktada birleşiyor: Yaşananlar bir enerji boşaltımı ve bir depremin habercisi olabilir" İşte Burdur başta olmak üzere yine birinci derece deprem bölgesinde olan komşu illeri Isparta, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya, Uşak gibi şehirleri de ilgilendiren önemli uyarılar;

BURASI BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ VE BU GAZ ÇIKIŞI BİR SIKINTININ BAŞLANGICI OLABİLİR

Yüksek Mühendis Abdurrahman Arıkan deprem uyarısı yaptığı gelişmeyle ilgili olarak "Burdur birinci derece deprem bölgesi olduğu için bu bir stres boşalması olabilir. Bu kabarcıklar olası depremin habercisi olabilir. Yer altından gelen her türlü gaz veya sıvı çıkışı bir sıkıntının başlangıcı olabilir" dedi.

BURDUR GÖLÜNÜN SUYU DA HIZLA ÇEKİLMİŞTİ

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nde, Halk Plajı sahiline yakın bölgede yaklaşık 10 gündür gaz çıkışı görülmeye başlandı. Jeofizik yüksek mühendisi Abdurrahman Arıkan, Burdur Gölü'nün tektonik bir göl olmasından dolayı gaz veya ani su çıkışlarının, yer bilimcileri daima heyecanlandırdığını belirtti.

GÖLÜN BATI KISMINDA FAY HATTI VAR

Arıkan, "Burdur Gölü, tektonik çökelmelere suyun dolması sonucu oluşmuştur. Gölün batı kısmındaki fay hattı nedeniyle ani bir derinleşme söz konusu. Derinlik bazı bölgelerde 100 metreye kadar inebiliyor" dedi.

"TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR İNCELEME YAPILMALI"

Burdur Gölü'nde çok sayıda kuş popülasyonu gözlemlendiğine dikkati çeken Arıkan, "Göl tektonik olduğu için bu tür gaz veya ani sıvı çıkışları biz yer bilimcileri her zaman heyecanlandırır. Bu niteliği belirsiz kaynama ancak tam teşekküllü incelemenin ardından netliğe kavuşabilir. Benim şahsi görüşüm Burdur birinci derece deprem bölgesi olduğu için bu bir stres boşalması olabilir.

OLASI DEPREMİ HABER VEREN KABARCIKLAR

Bu kabarcıklar olası bir depremin habercisi olabilir. Yer altından gelen her türlü gaz veya sıvı çıkışı bir sıkıntının başlangıcı olabilir. Çünkü çatlaktan bir gaz veya su çıkışı var. Bu da yüzeyde farklı bir anomaliye sebep olmakta" diye konuştu.

YASAL İZİN GEREKİYOR

Jeofizik Yüksek Mühendisi Arıkan, ilgili kurumlardan yasal izinleri aldıktan sonra gaz çıkışı olan bölgede gerekli incelemeleri yapacaklarını da kaydetti.

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