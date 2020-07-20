KSÜ’den öğretim üyesi alım ilanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun,12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası

kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek atama şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına https://www.ksu.edu.tr/web adresinden erişim sağlanabilir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Doktor Öğretim Üyesi Atamalarında Esas Alınacak Tablolara http://personel.ksu.edu.tr/web adresinden erişim sağlanacak olup, başvuruların; www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru formu ekinde;

1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu,

2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik Belgesi onaylı sureti,

3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi,

4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi,

6) 1 Adet Fotoğraf,

7) Sabıka Kaydı ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili akademik birime şahsen / posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup, adaylar tarafından posta yoluyla yapılacak başvurularda korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında oluşabilecek gecikmelerin de dikkate alınarak başvuru süresi sonunun beklemeksizin başvuruda bulunulması büyük önem arz etmektedir.