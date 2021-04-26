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Kura ile sürekli işçi alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır.

Kura ile sürekli işçi alınacak

Kura ile sürekli işçi alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 12:14
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Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alınacaktır.

Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmayan adayların başvurusunun kabul edileceği bildirildi.

En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olma şartı aranan personel alımı için sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 26 Nisan 2021 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.sayistay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

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