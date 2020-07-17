Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaya değindi, "Kardeş Azerbaycan'ı asla yalnız bırakmayız" diye konuştu. Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz öncesi alınacak önlemlere değindi, "1000-1500 kişi olabilecek. En büyük avantaj dışarıda açık alana sahip olmak. Bu açık alanı da Diyanet İşleri'miz en iyi şekilde değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz ile ilgili programın sorulması üzerine, "Fiziki mesafe, yerleşim planları X-Ray ile giriş çıkış olsun koronavirüs hassasiyeti ile yapılacak. 1000-1500 kişi olabilecek. En büyük avantaj dışarıda açık alana sahip olmak. Bu açık alanı da Diyanet İşleri'miz en iyi şekilde değerlendirecek." yanıtını verdi.

Erdoğan, milyonların merak ettiği, 'Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?' sorusuna ise, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu ile yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." ifadeleri ile yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

AYASOFYA CAMİİ AÇILIŞ PROGRAMI NASIL OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın açılış programı ile ilgili çalışmalara değindi, "Diyanet gerekli davetleri yapacak, camiye girişler kontrollü olarak, gerek x-ray gerek fiziki mesafe olsun, camideki yerleşim noktasındaki planlar olsun bunların hepsi şu anda koronavirüs sürecindeki hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak. 1000-1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Erkeklerin yanında bayanlar da olabilecek. En büyük avantaj, dışarıda büyük bir açık alana sahip olmak, alanı da en güzel şekilde Diyanet değerlendirecek." dedi.

"İÇ EGEMENLİK KONUMUZ"

Erdoğan, Ayasofya Camii ile ilgili dünyadan gelen tepkiler ve açıklamaların bir öneminin olmadığına değindi, "İç egemenlik konumuz. Dünyadan bir müdahale söz konusu olamaz. Bu karar Ayasofya'nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Buna kimse siyasi retoriktir yaklaşımı tavrıyla yaklaşmasın. Milletimizin özlemiydi, yerine gelmiştir" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmamasına ilişkin soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.

"KARDEŞ AZERBAYCAN'I YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaya değinen Erdoğan, "Ermenistan işgalci. Minsk Üçlüsü, yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. İşin bu noktalara geleceği de belliydi. Şu anda Ermenistan sürekli, Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Bu saldırılarda tabii ki Azerbaycan da şu anda topraklarını müdafaasına, kendi halkının müdafaasına yönelik adımlar atmıştır, bunu atarken de biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Sayın Aliyev'le de görüşmelerimi yapıyorum. " diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan gündemdeki önemli konulardan kıdem tazminatı çalışmasına ilişkin ise, "Kendileri ile yine görüşmelerimiz, gerek bakanlık gerek şahsım devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda adil bir konu iletilmeden bu adımı atmak adil olmaz." ifadelerini kullandı.

"LİBYA'DA YENİ BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

Libya'daki son durumu değerlendiren Başkan Erdoğan, "Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da bu sorumluluğu devam ettireceğiz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. 500 yıllık bir ilişkimiz var. Askeri eğitim ve iş birliği anlaşmasını yapmıştık. Yeni bir anlaşmayı da BM'yi sürece sokarak yapmak üzereyiz. Bir tarafta meşru Serrac yönetimi var. Bir tarafta darbeci Hafter var. Meşru Serrac yönetiminin yanında yer alanlar ile darbeci Hafter'in yanında yer alanların mücadelesi devam ediyor." dedi.