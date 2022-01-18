Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

MADO kar altında dondurma dağıttı

Kahramanmaraş'ta bir firma, vatandaşlara kar yağışı altında dondurma ikramında bulundu.

MADO kar altında dondurma dağıttı

MADO kar altında dondurma dağıttı

Kahramanmaraş'ta bir firma, vatandaşlara kar yağışı altında dondurma ikramında bulundu.

18 Ocak 2022 Salı 20:49
banner459

Kentte bir firma tarafından geleneksel hale getirilen etkinlik kapsamında, kaldırımda biriken kar üstünde çengele takılan dondurma, satırla kesilerek vatandaşlara ikram edildi.

Firma yöneticisi Erdal Kanbur, gazetecilere, 35 yıl önce kar altında dondurma ikram ederken oğluyla çekilen bir fotoğrafını göstererek çok duygulandığını söyledi.

Yaklaşık 35 yıldır kar yağışıyla beraber vatandaşlara dondurma ikramında bulunduklarını hatırlatan Kanbur, Kahramanmaraş'ın dondurmasını dünyanın her yerinde tanıtmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş'a kar yağdığı anda geleneksel olarak bu etkinliği düzenlediklerini aktaran Kanbur, "Karın altında dondurma sevdasını anlatmak, bütün Türkiye'ye bunu göstermek, yani karda dahi dondurma yenildiğini anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MADO Kar Altında Dondurma Dağıttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli
Kahramanmaraş’ta eğitime kar engeli
Bakanlık, Bu Görüntü Sonrası İnceleme Başlattı
Bakanlık, Bu Görüntü Sonrası İnceleme Başlattı
Marketler için flaş karar! Erdoğan talimat verdi
Marketler için flaş karar! Erdoğan talimat verdi
Hava buz kesecek, 10 derece soğuyor! Meteoroloji Kahramanmaraş’ı uyardı!
Hava buz kesecek, 10 derece soğuyor! Meteoroloji Kahramanmaraş’ı uyardı!
Kazakistan'da Durum Kontrol Altında Ama Askeri Sevkiyata Devam Ediyorlar
Kazakistan'da Durum Kontrol Altında Ama Askeri Sevkiyata Devam Ediyorlar

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber