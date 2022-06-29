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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş’ta sallandı!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş’ta sallandı!

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Kahramanmaraş’ta sallandı!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 23:53
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Kahramanmaraş ve çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 15 kilometre olarak belirlendi.

Öte yandan depreme ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, depremin saat 22.04'te meydana geldiğini ve derinliğinin 15 kilometre olduğunu duyurdu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, " Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı. Depreme ilişkin bilgi veren AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hekimhan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI

İçişleri Bakanı Soylu, yaşanan deprem sonrası bölge halkında "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Bakan Soylu, " Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan, merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak tespit edilen deprem, çevre illerden de hissedildi. 4.5 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi ile Sivas'ta da etkili oldu.

KANDİLLİ 4.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, Hekimhan'daki depremin büyüklüğüyle ilgili açıklama yaptı. AFAD'ın 4.5 olarak belirlediği depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak tespit etti.

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Malatyada 4.5 Büyüklüğünde Deprem! Kahramanmaraş’ta Sallandı!
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