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Malatya ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor

Malatya ve Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor

Malatya ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor

Malatya ve Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

29 Ocak 2021 Cuma 11:19
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Malatya kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi.

Beyaz örtüye bürünen kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yollarda don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi, Doğanşehir ilçesi ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi, Malatya ile Adıyaman'ın Sincik ilçesi arasındaki yollar ve Pütürge ilçe yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde gerekli tedbirleri aldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için çalışma yürütüyor.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf dükkanlarının önünü temizlerken, karın keyfini yaşayan çocuklar da kartopu oynadı.

Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Polis ve jandarma ekipleri de yağış nedeniyle şehrin giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler ve caddelerde tedbir aldı.

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