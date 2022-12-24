"Maraş Olayları"nın 44. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi

Etkinlik öncesinde güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturdu. Şehir dışından gelenler, kontrollerin ardından merkez Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi'ndeki Erenler Kültür Derneği Cemevi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmail Kurt, yaptığı konuşmada, Maraş'ın meydanına kardeşlik anıtı yapılmasını istediklerini belirtti.

Kurt, bu coğrafyada yaşayan bütün halkların birbirine saygı duyması ve birbirlerinin haklarını koruması gerektiğine işaret ederek, "Maraş'a bir anıt yapılmalı. Bir tarafta o gün yaşananlar yazılmalı diğer tarafta bütün halkların kardeşçe nasıl yaşayacağı belirtilmeli." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da anma etkinliklerini daha geniş kitlelerin katılımıyla yapmayı istediklerini söyledi.

Etkinlikte, çeşitli dernek ve federasyon temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından semah ekibi gösteri sundu.