Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti...
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
SANKO İlkokulu Müdürü Bingül: “Uzman öğretmenlik sistemi en büyük güvencemiz oldu”
SANKO İlkokulu Müdürü Bingül: “Uzman...

Maraşlı dizisinde macera başlıyor

Maraşlı, Özel Kuvvetler'den ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır; ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar...

Maraşlı dizisinde macera başlıyor

Maraşlı dizisinde macera başlıyor

Maraşlı, Özel Kuvvetler'den ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır; ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar...

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:41
banner459

İş adamı Aziz Türel'in en kıymetli çocuğu olan Mahur'un başı, o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer ve hayatını Maraşlı kurtarır. Mahur ile Maraşlı'nın kaderleri o gün birbirine bağlanır. Atv'nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

DEVLER LİGİ GİBİ KADRO

atv'nin merakla beklenen dizisi Maraşlı, bu akşam başlıyor. Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati) ve Cihan Yenici'nin (Ozan) rol aldığı dizide bu akşam şunlar yaşanacak:

Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı, kendisine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta kızı Zeliş'e adar. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar... Mahur'un hayatını, istemeden karıştığı olaydan Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir. Eski bordo bereli Maraşlı, kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir. 30'lu yaslarında, güzel, zeki ve entelektüel bir kadın. Fotoğraf sanatçısı. Kendine güvenen, biraz da melankolik biri. Mahur'un babası. Genelde müşfik, sevgi dolu ama otoriter bir baba. En çok kızı Mahur'a düşkündür. Mahur'un abisi. Entelektüel ve karizmatik bir adam. Serseri görünüşlüdür. Sabah-akşam durmadan içer. Holdingin genel müdürü. İlhan'ın en yakın adamıdır, dostlukları çok eskiye dayanır.

Yakısıklı, karizmatik, zeki ve karanlık bir adam. EPP hastası olduğu için güneşe çıkamaz. Mahur'un abisi. Şirketin yönetim kurulu başkanı. Tam bir işkolik olduğu için karısı ve oğluyla ilgilenmeye vakti yoktur.

Tam bir afet. Eğitimli değil ama hırslı biri. Cilvesi ve güler yüzüyle Aziz Bey'i kendine aşık etmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rekabet Kurulu Soruşturma Başlattı, Whatsapp Verilerinin Paylaşılması Zorunluluğunu Durdurdu
Rekabet Kurulu Soruşturma Başlattı, Whatsapp Verilerinin Paylaşılması Zorunluluğunu Durdurdu
Güzellik merkezine giden kadın kabusu yaşadı! Yüzü kanlar içinde kaldı...
Güzellik merkezine giden kadın kabusu yaşadı! Yüzü kanlar içinde kaldı...
81 ilde aynı anda İstiklal Marşı okundu!
81 ilde aynı anda İstiklal Marşı okundu!
Vergi müfettişinden akılalmaz 'otel' intikamı!
Vergi müfettişinden akılalmaz 'otel' intikamı!
2021 PTT personel alımı ne zaman?
2021 PTT personel alımı ne zaman?

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber