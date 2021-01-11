Maraşlı dizisinde macera başlıyor

İş adamı Aziz Türel'in en kıymetli çocuğu olan Mahur'un başı, o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer ve hayatını Maraşlı kurtarır. Mahur ile Maraşlı'nın kaderleri o gün birbirine bağlanır. Atv'nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

DEVLER LİGİ GİBİ KADRO



atv'nin merakla beklenen dizisi Maraşlı, bu akşam başlıyor. Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati) ve Cihan Yenici'nin (Ozan) rol aldığı dizide bu akşam şunlar yaşanacak:

Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı, kendisine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta kızı Zeliş'e adar. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar... Mahur'un hayatını, istemeden karıştığı olaydan Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir. Eski bordo bereli Maraşlı, kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir. 30'lu yaslarında, güzel, zeki ve entelektüel bir kadın. Fotoğraf sanatçısı. Kendine güvenen, biraz da melankolik biri. Mahur'un babası. Genelde müşfik, sevgi dolu ama otoriter bir baba. En çok kızı Mahur'a düşkündür. Mahur'un abisi. Entelektüel ve karizmatik bir adam. Serseri görünüşlüdür. Sabah-akşam durmadan içer. Holdingin genel müdürü. İlhan'ın en yakın adamıdır, dostlukları çok eskiye dayanır.

Yakısıklı, karizmatik, zeki ve karanlık bir adam. EPP hastası olduğu için güneşe çıkamaz. Mahur'un abisi. Şirketin yönetim kurulu başkanı. Tam bir işkolik olduğu için karısı ve oğluyla ilgilenmeye vakti yoktur.

Tam bir afet. Eğitimli değil ama hırslı biri. Cilvesi ve güler yüzüyle Aziz Bey'i kendine aşık etmiştir.