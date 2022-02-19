Maske Yasağının Kalkacağı Yerler Belli Oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, maskelerin ne zaman çıkacağı konusun da dahil olduğu bundan sonraki süreçte yapılacaklara ilişkin Çarşamba (23 Şubat) günü açıklama yapacağını belirtti.

Koca’nın bu açıklamaları sonrası vatandaşlar, maskelerin çıkacağı tarihi merak etmeye başladı. Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı; okul, hastane (sağlık merkezleri) ve toplu taşıma dışında maske zorunluluğu kaldırmaya hazırlanıyor.

Yeniçağ'da yer alan habere göre bu alanların dışındaki alanlar için ise bakanlık uzun süre kalınmayan kapalı alanlar hariç sinema, tiyatro ve kültür etkinlikleri gibi asgari mesafenin sağlanamadığı alanlarda ise maske takılmasını tavsiye edecek.

Bakanlık zorunluluk olmamakla birlikte bu alanlarda maske kullanımını tavsiye ederken vakaların düşüşe geçmesinin beklendiği Mart ayı sonrasında Nisan, Mayıs gibi günlük vaka tablolarının da yayınlamamayı planlıyor.