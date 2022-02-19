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Maske Yasağının Kalkacağı Yerler Belli Oldu

Salgınla birlikte hayatımıza giren maske zorunluluğu kalkıyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre okul, hastane ve toplu taşıma dışında maske zorunluluğunu kaldırmaya hazırlandığı öğrenildi.

Maske Yasağının Kalkacağı Yerler Belli Oldu

Maske Yasağının Kalkacağı Yerler Belli Oldu

Salgınla birlikte hayatımıza giren maske zorunluluğu kalkıyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre okul, hastane ve toplu taşıma dışında maske zorunluluğunu kaldırmaya hazırlandığı öğrenildi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 17:12
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, maskelerin ne zaman çıkacağı konusun da dahil olduğu bundan sonraki süreçte yapılacaklara ilişkin Çarşamba (23 Şubat) günü açıklama yapacağını belirtti.

Koca’nın bu açıklamaları sonrası vatandaşlar, maskelerin çıkacağı tarihi merak etmeye başladı. Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı; okul, hastane (sağlık merkezleri) ve toplu taşıma dışında maske zorunluluğu kaldırmaya hazırlanıyor.

Yeniçağ'da yer alan habere göre bu alanların dışındaki alanlar için ise bakanlık uzun süre kalınmayan kapalı alanlar hariç sinema, tiyatro ve kültür etkinlikleri gibi asgari mesafenin sağlanamadığı alanlarda ise maske takılmasını tavsiye edecek.

Bakanlık zorunluluk olmamakla birlikte bu alanlarda maske kullanımını tavsiye ederken vakaların düşüşe geçmesinin beklendiği Mart ayı sonrasında Nisan, Mayıs gibi günlük vaka tablolarının da yayınlamamayı planlıyor.

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Maske Yasağının Kalkacağı Yerler Belli Oldu
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