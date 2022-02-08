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Meclis Lokantasındaki Fiyatlar Vatandaşı Çıldırtacak Cinsten

Faturalara ve gıda fiyatlarına arka arkaya gelen zamların yankıları sürerken TBMM'de vekillere hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatlarının enflasyon oranına göre bir hayli düşük olması dikkat çekti.

Meclis Lokantasındaki Fiyatlar Vatandaşı Çıldırtacak Cinsten

Meclis Lokantasındaki Fiyatlar Vatandaşı Çıldırtacak Cinsten

Faturalara ve gıda fiyatlarına arka arkaya gelen zamların yankıları sürerken TBMM'de vekillere hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatlarının enflasyon oranına göre bir hayli düşük olması dikkat çekti.

08 Şubat 2022 Salı 16:17
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Türkiye'de dolar kurundaki dalgalanmanın ardından enflasyon verileri de ciddi seviyelere ulaştı. Enflasyonun en fazla hissedildiği alan ise gıda oldu. Özellikle ayçiçek yağı ve sebze fiyatlarına büyük bir zam yapıldı.

Hal böyleyken maaşları nedeniyle sık sık gündem olan milletvekillerinin yemek yediği Meclis lokantasının fiyatları da bir kez daha tartışılmaya başlandı. Dışarıda porsiyonu 50-60 lira arasında değişen et ürünlerinin Meclis'te düşük fiyata satılması eleştirileri de beraberinde getirdi.

ADANA KEBAP PORSİYON 18 LİRA

Tartışmalar devam ederken Meclis lokantasının fiyat listesi de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre TBMM Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde Adana kebap 18 TL'den, büyük ayran ise 2,5 TL'den satışa çıkarıldı. 2 porsiyon ciğer şiş ızgaranın 46 TL olduğu Meclis lokantasında 12 bardak çayın toplamda 18 TL'den satılması da dikkat çekti.

TATLILAR DA UCUZ

Meclis lokantasında yemeklerin yanı sıra tatlılarda da ciddi bir ucuzluk olduğu görüldü. Dışarıda kasesi en az 15-20 TL'den satışa sunulan fırın sütlacın tanesine 4 TL fiyat biçildi. Kutu içeceklerin de yarı fiyatına satıldığı Meclis lokantasında, dışarıda hayli pahalı olduğu bilinen kuzu şişe de 22 TL fiyat biçildi.

TOPLAM HESAP DİKKAT ÇEKTİ

Meclis lokantasında kesildiği belirtilen fişteki toplam fiyat da çekti. Buna göre yemek masasını donatan bir milletvekili, tüm bu masraflar için 255 TL ödemiş oldu.

İşte Meclis lokantasında kesilen fiş:

Son Güncelleme: 08.02.2022 19:34
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Meclis Lokantasındaki Fiyatlar Vatandaşı Çıldırtacak Cinsten
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