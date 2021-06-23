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Mehmetçik'ten büyük kahramanlık!

Kuzey Irak'ta teröristlerin dron destekli saldırısına uğrayan birlikteki 30 yaşındaki Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Yusuf Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Dron ile havadan atılan bombayı fark eden kahraman uzman çavuş, yere düşen bombayı iki ayağının arasında sıkıştırıp patlatarak diğer arkadaşları zarar görmesin diye sağ bacağını feda etti.

Mehmetçik'ten büyük kahramanlık!

Mehmetçik'ten büyük kahramanlık!

Kuzey Irak'ta teröristlerin dron destekli saldırısına uğrayan birlikteki 30 yaşındaki Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Yusuf Yayla'nın sağ bacağı diz altından koptu. Dron ile havadan atılan bombayı fark eden kahraman uzman çavuş, yere düşen bombayı iki ayağının arasında sıkıştırıp patlatarak diğer arkadaşları zarar görmesin diye sağ bacağını feda etti.

23 Haziran 2021 Çarşamba 10:51
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda kapsamında 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla dron ile yapılan bombalı saldırı sonrası gazi oldu.

ARKADAŞLARI ZARAR GÖRMESİN DİYE KENDİNİ SİPER ETTİ

Kuzey Irak'ın Hakuk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK ile dün sıcak meydana gelen Mehmetçiğe hainler bombalı dron ile saldırdı. Birlikte görevli Afyonkarahisar Uzman Çavuş Yusuf Yayla çatışma esnasında dron ile havadan atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı. Patlayan bomba Yayla'nın bacağından yaralanmasına neden olurken diğer silah arkadaşları ise Yayla sayesinde zarar görmedi.

KAHRAMAN UZMAN ÇAVUŞ'UN SAĞ BACAĞI DİZ ALTINDAN KOPTU

Olayın ardından helikopter ile bölgeden alınan kahraman uzman çavuş ardından Fatihler Kışlası'na tahliye edildi, sonrasında ise Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisine başlanan Yayla'nın sağ bacağının diz altından koptuğu öğrenilirken, yaptığı kahramanlık ile de bir çok silah arkadaşının yaralanmasını önlediği öğrenildi.

"GAZİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise olayı duyar duymaz hemen harekete geçtiklerini ve Yayla'nın ailesi ile görüştüklerini ifade etti. Yayla'nın babasının da emekli uzman çavuş olduğunu kaydeden Başkan Kumartaşlı, Yayla'nın hafta içi Ankara GATA'ya sevk edildiğinde kendisini ziyaret edeceklerini belirtti.

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