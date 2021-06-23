Memur olmak isteyenlere müjde! Onlarca kadro ilanı! İtfaiyeci, akademik personel, müfettiş, zabıta….

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. İtfaiyeden akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.



İşte personel aranan kadrolar

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor



AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor



MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak



SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Yıldız Teknik Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı



ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor



SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Sabancı Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alıyor



KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Kapadokya Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor



GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak

ADALET BAKANLIĞI



Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak



KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak



BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak



YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Kapsamında İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Alınacaktır



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi Alım İlanı



İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor



ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor



HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Hitit Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor



İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İstanbul Bilgi Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi alıyor

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İstanbul Bilgi Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor



GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak



DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

YILDIZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Niğde İli Yıldıztepe Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı



İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ



İstanbul Arel Üniversitesi 65 Öğretim Elemanı alıyor



HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Gediz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alınacaktır



EĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Diyarbakır İli Eğil Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alım ilanı



ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Işık Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi alıyor



FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Işık Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor



AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 17 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor



ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Ankara Medipol Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor



BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Bayburt Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Bayburt Üniversitesi öğretim elemanı alacak



NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Nişantaşı Üniversitesi 146 Akademik Personel alıyor



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Karadeniz Teknik Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ



İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı



EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ



Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı Duyurusu

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MESKİ)



Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 20 memur alacak



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ



İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 39 Öğretim Üyesi alıyor



AKINCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Akıncılar Belediye Başkanlığı mühendis ve itfaiye eri alacak

OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Osmaneli Belediye Başkanlığı 10 memur alımı yapacak



İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor



KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Koç Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor



NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor



YALOVA-KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Yalova İli Kadıköy Belediye Başkanlığı Memur alım ilanı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Mali Yönetim Uzmanı Alınacak



(TÜRKAK) TÜRK AKREDİTASYON KURUMU BAŞKANLIĞI



Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Duyurusu



NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 18 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İstanbul Kültür Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor



KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor



KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Kırklareli Üniversitesi 10 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alacak



İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Hacettepe Üniversitesi lisansüstü programlarına öğrenci alacak

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak



FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ



Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi alacak



SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Elemanı Alım İlanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İstanbul Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi ve 7 Öğretim Görevlisi alıyorUŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Uşak Üniversitesi 35 Öğretim Üyesi alıyor



UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Uşak Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alıyor

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Yeditepe Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor



YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı



İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ



İstanbul Okan Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ



İstanbul Okan Üniversitesi 58 öğretim üyesi alacak



UFUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Kastamonu Üniversitesi 34 Akademik Personel alıyor

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İstanbul Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor



KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Koç Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı



İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)



TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere Proje Personeli alıyor

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)



TÜBİTAK İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)



TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli alıyor



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI (TÜBİTAK)



TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alıyor

YARGITAY BAŞKANLIĞI



Yargıtay Başkanlığı 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor



ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ



Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 3 Personel Alınacak



İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ



İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Personel Alımı Duyurusu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 zabıta memuru alacak



TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ



TÜRSAB enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınav duyurusu



GÜRÇAYIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi Alım İlanı