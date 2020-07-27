Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Şehitlerimiz var!

Valilik'ten kazaya ilişkin yapılan açıklamada "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi." denildi.

Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VEFAT ETTİ, 5 ŞEHİDİMİZ VAR

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Otobüs şoförünün vefat ettiği kazada ilk belirlemelere göre 5 askerimiz şehit oldu. 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralılardan durumları ağır olan askerlerin bulunduğu öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Mersin Valiliği: Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu.

Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.