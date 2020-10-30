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Mesut Yılmaz hayatını kaybetti!

Eski başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti. 73 yaşındaki Yılmaz, Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti!

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti!

Eski başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti. 73 yaşındaki Yılmaz, Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

30 Ekim 2020 Cuma 11:06
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Yılmaz'ın eşi ve hastaneden art arda açıklamalar geldi. Mesut Yılmaz'ın hayat arkadaşı Berna Yılmaz, "Hastanedeyim, çocuklarımı bekliyorum" dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise, "Hepinizin bildiği gibi T.C. Eski Başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır Akciğer Kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibariyle yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağolsun." denildi.

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada yaşama veda etti. 73 yaşındaki Yılmaz, 2 aydır tedavi görüyordu. Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından eşi Berna Yılmaz güçlükle ayakta dururken, 'Çocuklarımı bekliyorum' dedi. Hastaneden de Mesut Yılmaz ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Hepinizin bildiği gibi T.C. Eski Başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır Akciğer Kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibariyle yeni düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur." denildi.

YILMAZ ÖNCE AKCİĞER, SONRA BEYİN AMELİYATI OLDU

Yılmaz, hastanedeki sürecinde önce akciğer, daha sonra ise beyin ameliyatı geçirmişti. Yılmaz'ı eşi, çocukları ve kızı bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz CNN Türk'e bir açıklamada bulundu. Oldukça üzgün olduğu belirtilen Yılmaz, "Ben şu an hastanedeyim, çocuklarımın gelmesini bekliyorum" dedi.

HASTANEDEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın ölümüyle ilgili tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nden ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Hepinizin bildiği gibi T.C. Eski Başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır Akciğer Kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibariyle yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağolsun."

MUSTAFA SARIGÜL HASTANEYE GİTTİ

Mesut Yılmaz'ın ölüm haberinin ardından Mustafa Sarıgül, Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne gitti. Sarıgül, taziye dileklerini iletti.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947 yılında doğdu. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.

1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer almıştır ve Genel Başkan yardımcılığı yapmıştır. İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girmiştir. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur.

1995 Türkiye Genel Seçimleri'nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giremeyince istifa etmiştir.

2007 Türkiye Genel Seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuştur.

Son Güncelleme: 30.10.2020 14:36
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