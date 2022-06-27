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Meteoroloji'den kırmızı alarm: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporuna göre yurdun önemli bir bölümünde çok şiddetli yağışların olacağını tahmin ediyor.

Meteoroloji'den kırmızı alarm: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kırmızı alarm: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporuna göre yurdun önemli bir bölümünde çok şiddetli yağışların olacağını tahmin ediyor.

27 Haziran 2022 Pazartesi 09:21
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

Haca sıcaklığı Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Meteorolojiden Kırmızı Alarm: Çok Kuvvetli Ve şiddetli Yağış Uyarısı
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