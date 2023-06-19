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Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Alan Çok Sayıda İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Haziran 2023 tarihli hava tahmin raporunda kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Alan Çok Sayıda İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Alan Çok Sayıda İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Haziran 2023 tarihli hava tahmin raporunda kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

19 Haziran 2023 Pazartesi 15:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR DİKKAT

Rüzgârın, Kıyı Ege'nin güneyinde kuzeybatı; Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneybatı ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son Güncelleme: 19.06.2023 18:12
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Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Alan Çok Sayıda İle Sarı Kodlu Uyarı
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