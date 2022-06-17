Meteoroloji "sıcak havalar gidiyor" diyerek hafta sonunu işaret etti!

Türkiye'de hava sıcaklıklarının dengesiz seyretmesi, vatandaşların da kafasını karıştırdı. Gözlerin çevrildiği Meteoroloji, hafta sonu için plan yapan vatandaşların işine yarayacak bilgileri paylaştı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi, Balıkesir'in güneydoğusu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKŞAM SAATLERİNDE İÇ KESİMDE ETKİLİ OLACAK

Yağışların bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir ve Çankırı ile Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde, Cuma öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.