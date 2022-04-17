Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Rektör Can öğrenci evine misafir oldu
Rektör Can öğrenci evine misafir...
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
Büyükşehir’den çocuklar için sirk!
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
‘Hasrettin Hoca’ Miniklerle Buluşmaya Geliyor
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi

Meteoroloji’den Kahramanmaraş’a toz uyarısı!

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji’den Kahramanmaraş’a toz uyarısı!

Meteoroloji’den Kahramanmaraş’a toz uyarısı!

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı bildirildi.

17 Nisan 2022 Pazar 15:38
banner459

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde etkisini gösteren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.

Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımının Doğu Akdeniz'de 19 Nisan Salı sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 20 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji’den Kahramanmaraş’a Toz Uyarısı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Yardımcıoğlu, ‘Yunanlılar çok tedirgin oluyorlarmış’
Prof. Dr. Yardımcıoğlu, ‘Yunanlılar çok tedirgin oluyorlarmış’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe İftar Sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe İftar Sürprizi
Kahramanmaraş için dikkat çeken deprem uyarısı
Kahramanmaraş için dikkat çeken deprem uyarısı
Zekeriya Beyaz Hayatını Kaybetti
Zekeriya Beyaz Hayatını Kaybetti
52 ilimiz ulaşımda birbirine bağlanacak
52 ilimiz ulaşımda birbirine bağlanacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber