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Meteoroloji’den kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı.

Meteoroloji’den kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi

Meteoroloji’den kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 16:09
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Yayınlanan raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını yayınladı. Yayınlanan raporda Pazar günü Bayburt'ta, Pazartesi günü ise hem Bayburt hem de Ardahan'da kar yağışlarının görüleceği belirtildi. Öte yandan yeni haftayla birlikte kar yağışlarının yurdun doğu kesiminde etkisini arttırması bekleniyor.

İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;

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