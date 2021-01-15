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Mide bulandıran olay!

Sakarya'da Sebze ve Meyve Hali’nde mide bulandıran bir olay yaşandı.

Mide bulandıran olay!

Mide bulandıran olay!

Sakarya'da Sebze ve Meyve Hali’nde mide bulandıran bir olay yaşandı.

15 Ocak 2021 Cuma 10:41
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Yabancı uyruklu bir şahıs köpeği taciz ettiği görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs yasal işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.

Sakarya'da Sebze ve Meyve Hali'nde mide bulandıran bir olay yaşandı.

Mide bulandıran olay, geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sokak köpeğine cinsel tacizde bulundu.

KAMERALARA YANSIDI
Mide bulandıran anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yerde yatan sokak köpeğinin yanına giden şahsın önce etrafı kolaçan ettiği ve daha sonrasında hayvanı taciz etmeye başladığı görüntülere yansıdı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ
Olayın fark edilmesi sonrasında Sebze ve Meyve Hali yetkilileri görüntüler ile birlikte durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekiplerce izlenen görüntü ve yapılan araştırmalar neticesi köpeğe taciz eden şahıs yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLDİ
Şahıs, hakkında başlatılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Sebze ve Meyve Hali yetkilileri ise konudan dolayı yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, şahsın halle bir ilgisinin olmadığını dile getirdi.

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