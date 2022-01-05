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Milletvekili maaşı zamlandı

2022'de verilecek asgari ücret sonrası memur ve emekliye verilecek zam oranları da belli olmuştu. Vekil maaşı da zamlandı.

Milletvekili maaşı zamlandı

Milletvekili maaşı zamlandı

2022'de verilecek asgari ücret sonrası memur ve emekliye verilecek zam oranları da belli olmuştu. Vekil maaşı da zamlandı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 13:46
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Geçtiğimiz aralık ayında haftalar süren asgari ücret görüşmeleri sonrası 2022 asgari ücret rakamı yüzde 50 zam ile 4 bin 253 TL yapıldı.

Asgari ücret görüşmeleri sonrası sıra memur maaşı ve emekli maaşı zammına geldi. 3 Ocak 2022’de TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon oranı sonrası memur maaşına yüzde 30,5 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 2500 lira oldu.

Vekil maaşı da zamlandı. 2022 yılında verilecek milletvekili maaşı yanı sıra milletvekili emekli maaşı ve cumhurbaşkanı emekli maaşı da belli olmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı da zamlandı

Asgari ücret ve memurlara zam sonrası gözler 2022 yılında milletvekillerinin alacağı maaşa çevrildi. 2022 milletvekili maaşı yanı sıra emekli milletvekili maaşı da belli oldu.

Öte yandan 2022 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı 100 bin 750 lira olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı emekli maaşı ise 40 bin 300 lira oldu.

2022 milletvekili maaşı ne kadar oldu?

Milletvekili maaşlarına da yapılacak zam oranı yüzde 14,4 oldu.

2021 milletvekili maaşı 25 bin lira olarak veriliyordu. 2022 milletvekili maaşı 3 bin 600 lira zamlandı. Böylece 2022 yılında milletvekili maaşı 28 bin 600 lira oldu.

Milletvekili emekli ve cumhurbaşkanı emekli maaşı ne kadar oldu?

Vekil maaşı yanı sıra emekli milletvekili maaşı da belirlendi.

Emekli milletvekili maaşları bütçe kanunlarına konulan Cumhurbaşkanı ödeneği baz alınarak belirleniyor.

Kabul edilen 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre Cumhurbaşkanı'na verilecek yıllık ödenek 1.209.000 TL oldu.

2022 emekli milletvekili maaşı ise Cumhurbaşkanı emekli maaşının yüzde 45'i oluyor.

Böylece emekli milletvekili maaşı 40.300 x % 45 = 18.135 TL'dir.

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Milletvekili Maaşı Zamlandı
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