Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiriyor! SGK'dan bu belgeyi mutlaka alın!

Milyonlarca kişiye emeklilik kapısı açacak EYT düzenlemesi sonrasında iş hayatında da yeni düzenlemeler olacak. Emekli olanların bazıları çalışmaya devam edecek. Bu kapsamda da merak edilen sorular var. Bunlardan ilki ‘Emekli maaşı için işten ayrılmak gerekiyor mu?’ sorusu.

SGK GENELGESİ NET

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) geçen yıl Resmi Gazete’de yayımladığı bir karar, çalışanın işten ayrılmadan emekli maaşını bağlatabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AYM’nin kararı üzerine tereddütleri gidermek için iki sayfalık genelge yayımlamıştı. Genelgede ‘yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır’ hükmünün uygulandığına dikkat çekildi.

Özetle, EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı elde edenlerin işten ayrılmaları gerekecek.

İşten ayrılmadan önce SGK’dan ‘emekli olabilir’ yazısı alınacak ve işverene verilecek. Daha sonra kıdem ve tüm haklar alınarak işle ilişik kesilecek. Ardından SGK’ya emeklilik dilekçesi verilecek. Eğer çalışan işine devam edecekse bir iki gün sonra destek primine tabi olarak, SGK’ya işe giriş bildirgesi verilecek.

Bu durumda çalışmasına destek primine tabi olarak devam edecek. Destek primi emeklinin maaşında bir azalmaya neden olmuyor.

Aksine hem emekli aylığını alıyor, hem de çalıştığı işyerinden ücretini alıyor.