Muharrem Ayımız Kardeşlik İklimine Vesiledir

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kahramanmaraş şubesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Milletvekili Cihat Sezal ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de katıldığı etkinlikte vatandaşlara Muharrem ayının geleneksel lezzeti aşure ikramında bulunuldu. Başkan Güngör etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Sivil toplum kuruluşlarımız Muharrem ayımız dolayısıyla aşure programları düzenliyor. Bu mübarek ayın bereketiyle bir kardeşlik iklimi oluşuyor. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi artırsın, yaptığımız hayırları makam-ı alinde kabul ve makbul eylesin” ifadelerini kullandı.