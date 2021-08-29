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Muharrem Ayımız Kardeşlik İklimine Vesiledir

MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen aşure etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “Sivil toplum kuruluşlarımız tarafından düzenlenen bu etkinlikler birliğin ve beraberliğin göstergesi. Bir kardeşlik iklimi oluşuyor. Rabbim hayırlarımızı kabul makbul eylesin” dedi.

Muharrem Ayımız Kardeşlik İklimine Vesiledir

Muharrem Ayımız Kardeşlik İklimine Vesiledir

MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen aşure etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “Sivil toplum kuruluşlarımız tarafından düzenlenen bu etkinlikler birliğin ve beraberliğin göstergesi. Bir kardeşlik iklimi oluşuyor. Rabbim hayırlarımızı kabul makbul eylesin” dedi.

29 Ağustos 2021 Pazar 14:17
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kahramanmaraş şubesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Milletvekili Cihat Sezal ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de katıldığı etkinlikte vatandaşlara Muharrem ayının geleneksel lezzeti aşure ikramında bulunuldu. Başkan Güngör etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Sivil toplum kuruluşlarımız Muharrem ayımız dolayısıyla aşure programları düzenliyor. Bu mübarek ayın bereketiyle bir kardeşlik iklimi oluşuyor. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi artırsın, yaptığımız hayırları makam-ı alinde kabul ve makbul eylesin” ifadelerini kullandı.

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Muharrem Ayımız Kardeşlik İklimine Vesiledir
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