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Muharrem İnce Kahramanmaraş’ta CHP’ye yüklendi!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta CHP’yi ve CHP’nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünü eleştirdi.

Muharrem İnce Kahramanmaraş’ta CHP’ye yüklendi!

Muharrem İnce Kahramanmaraş’ta CHP’ye yüklendi!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta CHP’yi ve CHP’nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünü eleştirdi.

06 Temmuz 2023 Perşembe 16:50

Bolu'dan CHP Genel merkezine 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürüyüşüne devam ederken, Kahramanmaraş’ta depremzedeleri ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den eleştiri geldi. “Tanju beyin yürüyüşü demokratik haktır ancak Türkiye’ye demokrasi getirecekseniz, partinize de demokrasi getireceksiniz. Onun için ben Türkiye’de siyasi partilerin anti demokratik yönetildiğine inanıyorum. Hemen hemen hepsi aynı şekilde. Hemen hemen değil hepsi aynı şekilde” deyince, bir basın mensubunun CHP de buna dahil mi diye sorması üzerine, hepsi dahil buna” diye cevap verdi.

Deprem bölgesinin en önemli sorununun, kışın ısınma problemi, şimdi de yanma problemi olduğunu ifade eden İnce, bu bölgelere hem devletin, hem de STK’ların, hayırseverlerin ivedi klima yardımında bulunmalarının elzem olduğunu deklare etti.

CHP’den Ak Parti’ye geçen Sebahattin Hayto isimli vatandaş, Muharrem İnce’nin önünü keserek, Pazarcık Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün’ün sevecen yaklaşımı nedeniyle Ak Parti’li olduğunu Muharrem İnce’nin yüzüne söyleyen vatandaş, “Başkanım bizim buranın Ak Partili ilçe başkanı Harun Eskigün, adam gibi adam. Ben CHP’liydim. Beni Ak Parti’ye çekti. Sağ olsun, adam gibi adam, bu arada da sizinle gurur duyuyorum” dedi. Hiç kısa kırmıyorum deyince, Muharrem İnce de “eyvallah” demekle yetindi.

Çadırları ve yer yet konteynerleri ziyaret eden İnce, çocukları sevdi, bölge halkıyla öz çekim yaparak, Kahramanmaraş’a hareket etti. Burada da deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra Gaziantep Nurdağı’na hareket etti.

Muharrem İnce, burada açıklamasında; “İnsanlarımız çok zor koşullarda. Ben 99’da bunu yaşamış birisi olarak biliyorum ki, üstünden 5-6 ay geçti mi herkes unutur. Yalova’da bizi unutmuşlardı. Ben de o acıları bildiğim için insanları unutmayalım dedik. Gelip dertlerini dinliyoruz. Bir nebze olsun dile getirmeye, unutturmamaya çalışıyoruz. Sizin sorunuza gelince de demokratik bir haktır bu, yani yürümek, protesto etmek, slogan atmak, bildiri dağıtmak, bunlar demokrasinin kurallarındandır. Tanju bey de bunu yapıyor. Ama şunu söyleyeyim. Yani Türkiye’ye demokrasi istemek yetmez. Türkiye’ye demokrasi getirecekseniz, partinize de demokrasi getireceksiniz. Partide demokrasi olmadan Türkiye’ye demokrasi istemek inandırıcı olmaz. Onun için ben Türkiye’de siyasi partilerin anti demokratik yönetildiğine inanıyorum. Hemen hemen hepsi aynı şekilde. Hemen hemen değil hepsi aynı şekilde” dedi.

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Muharrem İnce Kahramanmaraş’ta CHP’ye Yüklendi!
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