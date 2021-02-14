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Muhsin Yazıcıoğlu Davasında 3 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Çıktı

FETÖ'nün avukatlardan sorumlu "mahrem" imamı Kamil Bakum'un (49) Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği bilgi ve isimlerin yer aldığı ifadesi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına da girdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Davasında 3 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Çıktı

Muhsin Yazıcıoğlu Davasında 3 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Çıktı

FETÖ'nün avukatlardan sorumlu "mahrem" imamı Kamil Bakum'un (49) Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili verdiği bilgi ve isimlerin yer aldığı ifadesi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına da girdi.

14 Şubat 2021 Pazar 14:00
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Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Veysel Aşkın, Bakum'un ifadeleri doğrultusunda savcılık tarafından 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ve bunlardan 3'ü için yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.

FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder'in "O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu olayı çözülür" dediği Kamil Bakum, İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalandı. 2 Ocak'ta Gaziantep'e getirilen Bakum, İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey isimlerce sorgulandı. Kamil Bakum'un 150 sayfalık ifadesinde hem örgüt hem de Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili önemli isim ve bilgiler verdiği öğrenildi.

Önemli isimler ve bilgiler verdi
Yazıcıoğlu ailesi avukatlarından Veysel Aşkın, emniyetin başarılı operasyonu sonucu yakalanan Kamil Bakum'un FETÖ'nün çok önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi. Bakum'un FETÖ'nün Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ndaki 19 ili kapsayan avukatlardan sorumlu bölge imamı olduğunu ifade eden

Aşkın, şöyle devam etti: "Etkin pişmanlık kapsamında verdiği 150 sayfayı bulan ifade ve itiraflarında pek çok olayı anlatıyor. Bizi ilgilendiren husus, Muhsin başkanın suikastıyla ilgili söyledikleridir. Burada iki şeyi söylüyor. Birincisi, Fetullah Mankurtu'nun talimatıyla örgütün Türkiye imamı denilen Barbaros Kocakurt tarafından dosyanın üzerinin örtülmesi. İkincisi, Muhsin başkanın düşürülen helikopterinden parçaları söken Aydın Özsıcak ve Davut Uçum isimli 2 asker var. Bunlar daha sonra Marmaris'te Cumhurbaşkanına yapılan suikast girişiminde ortaya çıktılar. Bunlara yine örgüt yöneticisi Turan Canpolat tarafından yönlendirilen, askeri mahrem imamdan aldıkları talimat sonucunda avukat Mustafa Ataları müdafi olarak görevlendirilmesi talimatının verildiğini söylüyor. Ve kendi ifadeleriyle tereyağından kıl çeker gibi bu olayın içerisinden çıktıklarını beyan ediyor"

"Bu bir suikasttır, örgütlü bir yapı tarafından yapılmıştır"
Kamil Bakum'un ifadesinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Yazıcıoğlu soruşturma dosyasına da girdiğini belirten avukat Aşkın, şunları söyledi: "Bu ifadeler Kahramanmaraş savcılığına ulaştıktan sonra çok önemli bir gelişme yaşandığı bilgisi kulağımıza gelmiştir. Bu ifadeler doğrultusunda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 kişi hakkında işlem başlattığı, bunların 3'üyle ilgili yakalama kararı çıkardığı yönündedir. Bu, oldukça önemlidir. Bizim başından beri ifade ettiğimiz şey, bu bir suikasttır, örgütlü bir yapı tarafından yapılmıştır. Zaten bu kadar komplike bir olay ancak örgütlü bir yapı tarafından icra edilebilir. Buradaki tüm parmak izleri FETÖ'yü göstermektedir. Yeni yakalanacak şahıslar ve alınacak ifadeler ile itiraflar doğrultusunda biz bu olayın çok daha net bir şekilde aydınlanacağını ve olayda dahli olan herkesin bir gün mutlaka su yüzüne çıkacağına inanıyoruz"

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